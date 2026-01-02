Не готов противостоять Путину: Трамп вряд ли выполнит обещания по безопасности Украины

После длительных переговоров по мирному плану Украина и США пришли к согласию в ряде ключевых вопросов. Впрочем, любые гарантии безопасности от Трампа вряд ли могут считаться убедительными на фоне его отношения к России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Time.

Почему обещания Трампа о гарантиях безопасности для Украины пустые?

Главная идея предложенного мирного соглашения заключается в предоставлении Америкой надежных гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ от части территорий Донбасса. Такое соглашение кажется понятным, поскольку Зеленскому нужно было показать готовность к "жертве", которую не поддерживает большинство его населения.

Впрочем, по информации издания, гарантии безопасности от Дональда Трампа являются достаточно ненадежными, учитывая его действия и заявления. Несмотря на свои угрозы России, он никогда не показывал готовность реально противостоять Путину, в частности военно. Более того – за время своего президентства Трамп уменьшил военную и финансовую помощь Украине и принял абсурдный российский нарратив о том, что именно Украина начала эту войну. В то же время президент США неоднократно подчеркивал усиление экономических связей с Кремлем.

Автор статьи убежден, что формальное обязательство Трампа о безопасности Украины не изменит его отношение к войне и России. Это не только из-за его длительной истории якобы невыполненных контрактов как бизнесмена или ряда отказов от прошлых соглашений как президента. Лидер США неоднократно заявлял, что даже оборонная гарантия НАТО по статье 5 действует только в случае уплаты союзниками "всех счетов". Кроме того, президент Штатов говорил, что будет поощрять Россию "делать все, что ей заблагорассудится" со страной-членом НАТО, которого он будет считать нарушителем, а значение статьи 5 "зависит от определения каждого".

По мирному соглашению – в нем предполагается, что гарантии безопасности будут распространяться только "на значительное, умышленное и длительное" вооруженное нападение со стороны России. Фактически, Трамп может отказаться оказывать поддержку Украине, если будет считать агрессию Путина незначительной, случайной или временной.

В издании отмечают, что готовность Трампа поверить России, а не Украине в деле якобы нападения на резиденцию Путина, демонстрирует, как будет выглядеть будущее. Кремль будет придумывать повод для агрессии против Украины, а Трамп будет оправдывать Путина, а не поддерживать Украину.

Какие пункты мирного договора способны заменить гарантии безопасности от США?

Автор подчеркивает, что Зеленскому стоит сосредоточиться на более надежных и реальных вариантах обеспечения мира для Украины. Речь идет о доступе к замороженным российским активам в размере более 200 миллиардов долларов, которые хранятся в ЕС, США и Японии.

Кроме того, Украина должна настаивать на получении нового большого пакета вооружения от США, в частности Patriot и другие системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, истребители F-16, боеприпасы и артиллерию. Источники финансирования этой помощи могут быть разными – от российских активов до Конгресса.

Еще одним пунктом соглашения, ценнее гарантии безопасности от Трампа, мог бы стать контроль над Запорожской АЭС, которая сейчас находится под оккупацией России. Отметим, что Украина уже предложила США совместное управление ЗАЭС по формуле 50 на 50. Так, половина произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по половине США самостоятельно определяет распределение.

Президенту Украины стоит поставить в приоритет американские инвестиции, поскольку присутствие компаний США и специалистов не только поддержит развитие украинской экономики и откроет новые возможности для США, но и предоставит Штатам весомое влияние на будущую стабильность и процветание Украины. Это станет дополнительным фактором, который сдержит агрессию России.

