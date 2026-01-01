Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского на Новый год.

Что рассказал Зеленский о своих отношениях с Трампом?

Лидер государства подчеркнул, что намерения Запада "должны стать гарантиями безопасности, а значит – быть ратифицированы". Это должны сделать Конгресс Соединенных Штатов, европейские парламенты и все партнеры.

Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение. Чтобы обеспечить всем сильный мир. Не на сутки, неделю или два месяца – мир на годы. И только тогда это – действительно успех. Украины, Америки, Европы, на самом деле каждого народа, который хочет жить, а не воевать,

– подчеркнул Зеленский.

И именно эту мысль он пытается донести Трампу. В 2025 году Зеленский встречался с Трампом 7 раз, в том числе в Ватикане и Гааге.

"Я говорил об этом президенту Трампу. Говорил во время первой встречи, когда все могло закончиться штормом для всех нас (то есть после ссоры в Белом доме в феврале – 24 Канал), и во время недавней встречи, которая дает надежду нам всем. На то, что мир близко, он... он как никогда возможен. И мы способны обеспечить это вместе. И скажу честно: было совсем непросто достичь такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов", – сказал президент.

Однако если в феврале 2025-го было много острых углов, то последний разговор в Мар-а-Лаго в декабре показал: без Украины ничего не получится.

"Украина отстояла свое право голоса, и все видят, что Украина себя уважает, а потому уважают нас, уважают Украину", – считает Зеленский.

Он также сказал, что на каждой встрече Трамп говорит о том, как смело борются украинцы.