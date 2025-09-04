Не их дело; Рютте о роли России в гарантиях безопасности для Украины
- Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение Украины относительно присутствия иностранных войск на ее территории.
- Генсек НАТО также подчеркнул, что роль Путина в формировании позиций Запада не должна преувеличиваться, и он не имеет права диктовать международные правила.
В НАТО четко обозначили, что вопрос присутствия иностранных войск на украинских землях зависит сугубо от решения Киева. Россия, в частности Путин, не имеет права вмешиваться в организацию безопасности для Украины после заключения мирного договора.
Такое заявление Марк Рютте сделал во время саммита IISS Prague Defence Summit. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Guardian.
Что сказал Марк Рютте относительно российских войск в Украине?
Генсек НАТО заявил, что Россия не имеет никакого права вмешиваться в решение Украины относительно присутствия иностранных войск на ее земле. По его словам, это полностью прерогатива независимого украинского государства.
Рютте считает, что Киев сам должен решать, нужно ли вводить в Украину "силы гарантий безопасности" в рамках любого мирного соглашения.
Обратите внимание! Генсек подчеркнул, что на такие важные решения не может претендовать ни одна третья сторона, особенно агрессор.
Марк Рютте также посоветовал не преувеличивать роль президента Путина в формировании позиций Запада, ведь глава Кремля не должен диктовать ультимативные правила всему международному сообществу.
Мы действительно должны прекратить делать Путина слишком могущественным. Он – губернатор Техаса, не более. Поэтому давайте не будем относиться к этому слишком серьезно,
– подчеркнул Рютте.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
- Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Париже 3 сентября заверил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине сразу же после заключения мирного договора.
- По данным The Times, Запад имеет инструменты для помощи Украине даже без прямого развертывания войск на ее территории.
- Соединенные Штаты способны обеспечить защиту украинского неба и поделиться разведданными, а Турция потенциально может сыграть ключевую роль в координации морских операций.
- В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что не планирует отправлять американские сухопутные войска в Украину, однако выступает за создание системы гарантий безопасности для Киева, среди которых – варианты авиационной поддержки.
- Конкретные решения о предоставлении гарантий безопасности Украине будут обсуждаться во время саммита "коалиции желающих" в Париже 4 сентября 2025 года.