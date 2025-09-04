У НАТО чітко окреслили, що питання присутності іноземних військ на українських землях залежить суто від рішення Києва. Росія, зокрема Путін, не має права втручатися в організацію безпеки для України після укладання мирного договору.

Таку заяву Марк Рютте зробив під час саміту IISS Prague Defence Summit. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Guardian.

Що сказав Марк Рютте стосовно російських військ в Україні?

Генсек НАТО заявив, що Росія не має жодного права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її землі. За його словами, це повністю прерогатива незалежної української держави.

Рютте вважає, що Київ сам має вирішувати, чи потрібно вводити в Україну "сили гарантій безпеки" в межах будь-якої мирної угоди.

Зверніть увагу! Генсек наголосив, що на такі важливі рішення не може претендувати жодна третя сторона, особливо агресор.

Марк Рютте також порадив не перебільшувати роль президента Путіна у формуванні позицій Заходу, адже очільник Кремля не має диктувати ультимативні правила всій міжнародній спільноті.

Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він – губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно,

– підкреслив Рютте.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?