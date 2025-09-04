Не їхня справа; Рютте про роль Росії в безпекових гарантіях для України
- Марк Рютте заявив, що Росія не має права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її території.
- Генсек НАТО також підкреслив, що роль Путіна у формуванні позицій Заходу не повинна перебільшуватись, і він не має права диктувати міжнародні правила.
У НАТО чітко окреслили, що питання присутності іноземних військ на українських землях залежить суто від рішення Києва. Росія, зокрема Путін, не має права втручатися в організацію безпеки для України після укладання мирного договору.
Таку заяву Марк Рютте зробив під час саміту IISS Prague Defence Summit. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Guardian.
Дивіться також Внесок Німеччини в гарантії безпеки для України: Spiegel дізнався деталі
Що сказав Марк Рютте стосовно російських військ в Україні?
Генсек НАТО заявив, що Росія не має жодного права втручатися в рішення України щодо присутності іноземних військ на її землі. За його словами, це повністю прерогатива незалежної української держави.
Рютте вважає, що Київ сам має вирішувати, чи потрібно вводити в Україну "сили гарантій безпеки" в межах будь-якої мирної угоди.
Зверніть увагу! Генсек наголосив, що на такі важливі рішення не може претендувати жодна третя сторона, особливо агресор.
Марк Рютте також порадив не перебільшувати роль президента Путіна у формуванні позицій Заходу, адже очільник Кремля не має диктувати ультимативні правила всій міжнародній спільноті.
Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він – губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно,
– підкреслив Рютте.
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
- Президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським в Парижі 3 вересня Запевнив, що Європа готова надати безпекові гарантії Україні відразу ж після укладення мирного договору.
- За даними The Times, Захід має інструменти для допомоги Україні навіть без прямого розгортання військ на її території.
- Сполучені Штати здатні забезпечити захист українського неба й поділитися розвідданими, а Туреччина потенційно може відіграти ключову роль у координації морських операцій.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп підтвердив, що не планує відправляти американські сухопутні війська в Україну, проте виступає за створення системи безпекових гарантій для Києва, серед яких – варіанти авіаційної підтримки.
- Конкретні рішення про надання безпекових гарантій Україні будуть обговорюватися під час саміту "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня 2025 року.