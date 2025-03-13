Европа ищет пути предоставления гарантий Украине: Reuters объяснило, какую роль может сыграть Турция

На фоне желания Европы укрепить свою обороноспособность и найти механизмы обеспечения безопасности для Украины в условиях потенциального прекращения огня, Турция становится важным потенциальным партнером в процессе пересмотра европейской архитектуры безопасности.

Вероятно, Анкара даже сможет принять участие в вероятной миротворческой миссии в Украине. Тема гарантий безопасности особенно приобретает актуальность из-за давления со стороны Вашингтона по заключению соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как Турция может помочь с гарантиями безопасности

В Европе обеспокоены позицией президента США Дональда Трампа, который может изменить внешнюю политику, ослабив изоляцию Москвы и усилив давление на Киев. Из-за потенциальной угрозы ответных действий Вашингтона там пытаются найти альтернативные варианты для соблюдения стабильности в регионе.

Такое стремление европейских стран открывает пути для Анкары, которая благодаря этому может усилить сотрудничество ЕС, несмотря на предыдущие длительные разногласия относительно верховенства права, морских споров с Грецией и Кипром, а также замороженного процесса вступления Турции в Европейский Союз.

Бывший турецкий дипломат, директор Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген считает, что некоторые европейские страны, которые раньше могли позволить себе игнорировать Турцию, теперь понимают, что это больше невозможно. Отмечают, что Анкара становится все более значимым игроком.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Турции заявил, что предложил стране "взять на себя как можно большую ответственность" за обеспечение мира в Украине и стабильности в регионе. По мнению европейских чиновников, Анкара имеет "важное видение" путей достижения мира.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает связи как с Россией, так и с Украиной, что может сделать его ключевой фигурой в переговорах относительно будущей безопасности региона, считают дипломаты. Турция, как член НАТО, имеет вторую по численности армию в Альянсе и развивает собственный ВПК.

Журналисты отмечают, что военно-промышленный комплекс Турции охватывает производство самолетов, танков и беспилотников, часть из которых поставляет Украине. Более того, в течение 2024 года экспорт оборонной продукции страны, согласно обнародованной информации, достиг 7,1 миллиарда долларов.

Может ли Анкара сотрудничать с Европой

После того, как Дональд Трамп вернулся в президентское кресло, страны Европы начали дискуссии о создании "коалиции" тех, кто хочет помощи Украине. В частности, Франция на фоне потенциальной угрозы предложила расширить свой ядерный зонтик на союзников. Поэтому Анкара призывает Европу к сотрудничеству.

Вместо того чтобы привлекать Турцию к проектам по принципу "а-ля карт", Европе стоит рассматривать стратегическое партнерство на комплексной основе. Например, Турцию можно включить в программу Европейского фонда мира,

– сообщил один из турецких чиновников в комментарии агентству.

По данным Reuters, представитель турецкого оборонного ведомства отметил, что его страна и Европа имеют общие интересы, касающиеся как борьбы с терроризмом, так и регулирования миграционных потоков. Анкара готова играть активную роль в формировании новых рамок безопасности.

В то же время вопрос отношений Турции с Россией, несмотря на возможное сотрудничество с Европой, остается предметом дискуссий, поскольку Анкара не вводила санкций против Москвы и поддерживает тесные экономические связи в энергетике, туризме, а также торговле. Турции очевидно придется определиться с позицией в отношении России.

Издание отмечает, что Турция официально поддерживает целостность Украины и оказывает ей помощь, в частности еще в первые дни вторжения принимала мирные переговоры и демонстрировала готовность стать площадкой для переговоров. Также Анкара способствовала восстановлению соглашения о безопасном судоходстве в Черном море.

Отмечается, что по данным источников в Минобороны Турции, страна может даже рассмотреть участие в миротворческой миссии в Украине в случае достижения соглашения. Начальник Генштаба ВС Турции Метин Гурак даже принял участие во встрече командующих европейских армий, которую собрал Эммануэль Макрон во Франции.

По мнению дипломатов, Турция заинтересована в привлечении к процессу обеспечения безопасности Украины, поскольку интересы Эрдогана сейчас совпадают с европейскими, особенно учитывая изменение динамики российского присутствия в Сирии. Аналитики считают, что этому способствуют современные геополитические условия.