Европейские союзники пытаются обеспечить Украине надежные гарантии безопасности. Однако они могут не справиться без помощи Соединенных Штатов Америки.

Отчет IISS указывает на нехватку у европейских стран собственной разведки и противоракетной обороны, что делает их зависимыми от американских систем Patriot и спутников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В чем Европа зависима от США?

Как пишет издание, Европа признает критические военные пробелы и полагается на Штаты по вопросу гарантий безопасности Украины. Европейские лидеры предупреждают, что без американской поддержки континент не сможет обеспечить ни безопасность Украины, ни собственную оборону перед угрозой со стороны России.

Признавая ограниченность собственных военных возможностей, они призывают США оставаться ключевым партнером в сфере обороны. В отчете Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что самыми большими проблемами сейчас является отсутствие космической разведки и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Вашингтон обеспечивает большую часть разведывательных и наблюдательных ресурсов НАТО, включая спутники. Замена этих возможностей будет стоить Европе около 4,8 миллиарда долларов. Директор по вопросам безопасности МИД Чехии Вероника Стромсикова считает, что "это должно быть частью соглашения, потому что без глаз ты слепой".

Кроме этого, европейцам также не хватает собственных систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты. Почти исключительно эту задачу выполняют американские комплексы Patriot.

На Пражском оборонном саммите генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что европейским союзникам необходимо в пять раз увеличить количество систем ПВО. Он отметил, что только деньги не могут гарантировать безопасность и Европе нужны возможности, в частности реальная огневая мощь, тяжелые металлы и новые технологии.

Тогда как министр обороны Швеции Пал Йонсон добавил, что мира в Украине не будет, пока Европа не активизируется, не увеличит пакеты оборонной поддержки и не усилит санкции против России.

Однако, несмотря на рост расходов на оборону, европейские лидеры признают, что континент самостоятельно не сможет заставить Кремль сесть за стол переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас Европа не может оказать достаточное давление на Путина, чтобы он прекратил эту войну, и зависит от американской помощи.

