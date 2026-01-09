Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, чтобы утвердить гарантии безопасности, – Axios
- Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом уже на следующей неделе для финализации соглашения о гарантиях безопасности.
- Встреча может состояться как в США, так и на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе.
Президент Украины Владимир Зеленский может уже на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры могут финализировать соглашение о гарантиях безопасности.
Не обязательно, что Зеленский и Трамп встретятся саму в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Когда могут встретиться Трамп и Зеленский?
По данным издания, украинские чиновники не исключают визита Зеленского в Соединенные Штаты в ближайшее время. Целью поездки может стать личная встреча с Дональдом Трампом и завершение договоренностей по безопасности гарантий.
В то же время Axios отмечает и альтернативный сценарий – встреча лидеров на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на январь.
США не подписали декларацию с "коалицией желающих" о гарантиях безопасности для Украины
США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже. Ее формально подписала только "коалиция желающих".
Из декларации были изъяты положения относительно участия США в многонациональных силах в Украине, включая поддержку в случае нападения.
В Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
Документ предварительно предусматривал практическую согласованность действий между 35 странами "коалиции желающих", Украиной и США, закладывая основу для длительного мира.