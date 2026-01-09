Укр Рус
9 января, 00:17
Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе, чтобы утвердить гарантии безопасности, – Axios

Сергей Попович
Основні тези
  • Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом уже на следующей неделе для финализации соглашения о гарантиях безопасности.
  • Встреча может состояться как в США, так и на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский может уже на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры могут финализировать соглашение о гарантиях безопасности.

Не обязательно, что Зеленский и Трамп встретятся саму в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда могут встретиться Трамп и Зеленский?

По данным издания, украинские чиновники не исключают визита Зеленского в Соединенные Штаты в ближайшее время. Целью поездки может стать личная встреча с Дональдом Трампом и завершение договоренностей по безопасности гарантий.

В то же время Axios отмечает и альтернативный сценарий – встреча лидеров на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на январь.

