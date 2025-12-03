Я хотел бы, чтобы Путин, Трамп и Зеленский встретились за ужином, – Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что хотел бы увидеть на "ужине мечты" российского диктатора Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Хегсета в подкасте Кейт Миллер.

Зачем Хегсет хочет собрать всех на ужин?

Ведущая поинтересовалась у Пита Хегсета, с кем из трех ныне живущих людей он бы хотел сесть за одним столом на ужине и какое блюдо они бы подали.

В ответ министр сказал, что гостями его "ужина мечты" являются Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Это был бы ужин ради мира,

– объяснил Хегсет.

По словам чиновника, среди блюд были бы стейки и салат с "российской заправкой".

Важно! Дональд Трамп также уже неоднократно заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для окончательного согласования мирного соглашения. В то же время, по его словам, для этого разработка документа должна находиться на завершающей стадии.

