Я хотів би, щоб Путін, Трамп та Зеленський зустрілися за вечерею, – Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що хотів би побачити на "вечері мрії" російського диктатора Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Гегсета у подкасті Кейт Міллер.

Навіщо Гегсет хоче зібрати всіх на вечерю?

Ведуча поцікавилася у Піта Гегсета, з ким із трьох нині живих людей він би хотів сісти за одним столом на вечері і яку страву вони б подали.

У відповідь міністр сказав, що гостями його "вечері мрії" є Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський.

Це була б вечеря заради миру,

– пояснив Гегсет.

За словами посадовця, серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".

Важливо! Дональд Трамп також вже неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським для остаточного узгодження мирної угоди. Водночас, за його словами, для цього розробка документа має перебувати на завершальній стадії.

Як пройшла зустріч Росії та США 2 грудня?