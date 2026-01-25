Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил против "демонизации России" и призвал к восстановлению энергетического сотрудничества со страной.

По его мнению, прежде всего стоит сосредоточиться именно на достижении мира. Об этом говорится в его колонке для Berliner Zeitung.

О чем заявил Шредер?

Герхард Шредер считает, что Германия много говорит о военных возможностях, хотя ей якобы стоит сосредоточиться на "способности к миру", и, в частности, Берлину нужно восстановить энергетическое сотрудничество с Москвой.

По его словам, война в Украине является нарушением международного права и прав человека, однако обвинять непосредственно Россию он почему-то не стал. Вместо этого экс-канцлер настаивает на необходимости дипломатического урегулирования.

Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. "Немецкий позор" заключается в том, что эта страна была жестоко захвачена немецкими солдатами во время двух мировых войн. Поэтому мы имеем особый долг прилагать усилия для достижения мира с Россией и Украиной,

– написал он.

Он высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из России. По его мнению, Германии "нужны такие формы сотрудничества". Интересно, что в свое время он работал в российских энергетических компаниях.

Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти", и за такие связи его неоднократно критиковали. Он занимал должность канцлера с 1998 по 2005 годы.

Как отреагировала Украина?

В ответ на вышеупомянутое заявление экс-канцлера, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал подобные высказывания, намекнув на его близкие отношения с российской стороной.

"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках – украинская кровь. Рублики все еще капают", – сказал он.

Как Европа готовится к возможной угрозе?