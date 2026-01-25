"Не варвары, а страна с великой культурой": экс-канцлер Германии призвал сотрудничать с Россией
- Экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал возобновить энергетическое сотрудничество с Россией, выступая против ее демонизации.
- Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявление Шредера, указывая на его тесные связи с российской стороной.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил против "демонизации России" и призвал к восстановлению энергетического сотрудничества со страной.
По его мнению, прежде всего стоит сосредоточиться именно на достижении мира. Об этом говорится в его колонке для Berliner Zeitung.
О чем заявил Шредер?
Герхард Шредер считает, что Германия много говорит о военных возможностях, хотя ей якобы стоит сосредоточиться на "способности к миру", и, в частности, Берлину нужно восстановить энергетическое сотрудничество с Москвой.
По его словам, война в Украине является нарушением международного права и прав человека, однако обвинять непосредственно Россию он почему-то не стал. Вместо этого экс-канцлер настаивает на необходимости дипломатического урегулирования.
Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. "Немецкий позор" заключается в том, что эта страна была жестоко захвачена немецкими солдатами во время двух мировых войн. Поэтому мы имеем особый долг прилагать усилия для достижения мира с Россией и Украиной,
– написал он.
Он высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из России. По его мнению, Германии "нужны такие формы сотрудничества". Интересно, что в свое время он работал в российских энергетических компаниях.
Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти", и за такие связи его неоднократно критиковали. Он занимал должность канцлера с 1998 по 2005 годы.
Как отреагировала Украина?
В ответ на вышеупомянутое заявление экс-канцлера, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал подобные высказывания, намекнув на его близкие отношения с российской стороной.
"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках – украинская кровь. Рублики все еще капают", – сказал он.
Как Европа готовится к возможной угрозе?
Генерал Бундесвера Томас Ловин сообщал, что НАТО рассматривает возможность создать на границе с Россией и Беларусью безлюдную автоматизированную оборонительную зону и существенно нарастить там запасы вооружения.
По данным CNN, наконец Европа поняла, что США больше не друг и надежный союзник, как это было прежде. Но военная и экономическая мощь Соединенных Штатов до сих пор играет значительную роль на континенте.