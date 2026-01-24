Во время встречи Фридрих Мерц и Джорджия Мелони признались, чтобы после экономического форума не могли выспаться. Об этом стало известно из опубликованного видео на странице немецкого канцлера в Instagram.

Что известно об объединении Мелони и Мерца?

Германия и Италия в пятницу, 23 января, подписали договоренности о сотрудничестве, содержащие в себе совместные действия в производстве вооружения и проведение большего количества совместных военных учений. По словам Фридриха Мерца, такое объединение необходимо для безопасности Европы и НАТО.

Встреча руководителей стран прошла в Риме. Фридрих Мерц и Джорджия Мелони на встрече подписали новую версию плана действий для различных сфер – от вопросов внутренней безопасности до миграции и культурного наследия.

В этом году, как и раньше, Германия хочет иметь хорошие отношения с Италией, пока с Францией есть некоторое напряжение.

За Европу, способную на действия и с экономическим ростом Италия и Германия ближе, чем когда-либо. Вместе мы работаем над созданием объединенной Европы и сильного НАТО. Спасибо за теплый прием в Риме,

– написал канцлер.

Встреча прошла после участия представителей стран во Всемирном экономическом форуме, недавно прошедшем в Швейцарии. Мелони спросила Мерца, достаточно ли он спал после напряженных дискуссий с союзниками. Канцлер Германии ответил, что нет.

Мелони и Мерц встретились в Риме: видео

Стоит отметить! Новые договоренности предусматривают, что Берлин и Рим будут вместе работать в производстве беспилотников, морских кораблей, подводных систем и систем противовоздушной и противоракетной обороны. Страны объединят силы для военной стабильности.

Что известно об участии европейских лидеров в Давосе?