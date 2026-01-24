Во время встречи Фридрих Мерц и Джорджия Мелони признались, чтобы после экономического форума не могли выспаться. Об этом стало известно из опубликованного видео на странице немецкого канцлера в Instagram.
Что известно об объединении Мелони и Мерца?
Германия и Италия в пятницу, 23 января, подписали договоренности о сотрудничестве, содержащие в себе совместные действия в производстве вооружения и проведение большего количества совместных военных учений. По словам Фридриха Мерца, такое объединение необходимо для безопасности Европы и НАТО.
Встреча руководителей стран прошла в Риме. Фридрих Мерц и Джорджия Мелони на встрече подписали новую версию плана действий для различных сфер – от вопросов внутренней безопасности до миграции и культурного наследия.
В этом году, как и раньше, Германия хочет иметь хорошие отношения с Италией, пока с Францией есть некоторое напряжение.
За Европу, способную на действия и с экономическим ростом Италия и Германия ближе, чем когда-либо. Вместе мы работаем над созданием объединенной Европы и сильного НАТО. Спасибо за теплый прием в Риме,
– написал канцлер.
Встреча прошла после участия представителей стран во Всемирном экономическом форуме, недавно прошедшем в Швейцарии. Мелони спросила Мерца, достаточно ли он спал после напряженных дискуссий с союзниками. Канцлер Германии ответил, что нет.
Мелони и Мерц встретились в Риме: видео
Стоит отметить! Новые договоренности предусматривают, что Берлин и Рим будут вместе работать в производстве беспилотников, морских кораблей, подводных систем и систем противовоздушной и противоракетной обороны. Страны объединят силы для военной стабильности.
Что известно об участии европейских лидеров в Давосе?
В Давосе проходил Всемирный экономический форум с 19 по 23 января 2026, на котором выступили лидеры более 130 стран. Присутствующие обсуждали глобальные вызовы. Украина была привлечена к дискуссиям об окончании войны и гарантии безопасности, а также о вопросах сотрудничества с международными партнерами.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала подытожил, что в целом провала для Украины на форуме не было, хотя все ждали подписания крупных соглашений (в частности план восстановления на 800 миллиардов долларов). Эксперт отмечает, что этот вопрос остается открытым, и подписание может состояться после достижения соглашения о прекращении огня.
Владимир Зеленский выступил на форуме с жесткой речью. Он критиковал позицию Европы и подчеркивал необходимость решительных шагов. Партнеры таким образом обратили внимание на ключевые вопросы поддержки Украины.