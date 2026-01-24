Під час зустрічі Фрідріх Мерц та Джорджія Мелоні зізналися, щоб після економічного форуму не могли виспатися. Про це стало відомо з опублікованого відео на сторінці німецького канцлера в Instagram.
Що відомо про об'єднання Мелоні та Мерца?
Німеччина та Італія в п'ятницю, 23 січня, підписали домовленості про співпрацю, що містять в собі спільні дії в виробництві озброєння та проведення більшої кількості спільних військових навчань. За словами Фрідріха Мерца, таке об'єднання потрібне для безпеки Європи та НАТО.
Зустріч очільників країн пройшла в Римі. Фрідріх Мерц та Джорджія Мелоні на зустрічі підписали нову версію плану дій для різних сфер – від питань внутрішньої безпеки до міграції та культурної спадщини.
Цьогоріч, як і раніше, Німеччина хоче мати хороші відносини з Італією, доки з Францією є деяке напруження.
За Європу, здатну на дії та з економічним зростанням Італія та Німеччина ближчі, ніж будь-коли. Разом ми працюємо над створенням об'єднаної Європи та сильного НАТО. Дякуємо за теплий прийом у Римі,
– написав канцлер.
Зустріч пройшла після участі представників країн у Всесвітньому економічному форумі, що нещодавно пройшов у Швейцарії. Мелоні запитала Мерца, чи достатньо він спав після напружених дискусій із союзниками. Канцлер Німеччини відповів, що ні.
Варто зазначити! Нові домовленості передбачають, що Берлін та Рим разом працюватимуть у виробництві безпілотників, морських кораблів, підводних систем та систем протиповітряної та протиракетної оборони. Країни об'єднають сили для військової стабільності.
Що відомо про участь європейських лідерів у Давосі?
У Давосі проходив Всесвітній економічний форум з 19 по 23 січня 2026, на якому виступили лідери понад 130 країн. Присутні обговорювали глобальні виклики. Україна була залучена до дискусій про закінчення війни та безпекові гарантії, а також про питання співпраці з міжнародними партнерами.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу підсумував, що загалом провалу для України на форумі не було, хоча всі чекали підписання великих угод (зокрема план відновлення на 800 мільярдів доларів). Експерт зазначає, що це питання залишається відкритим, і підписання може відбутися після досягнення угоди про припинення вогню.
Володимир Зеленський виступив на форумі з жорсткою промовою. Він критикував позицію Європи та наголошував на необхідності рішучих кроків. Партнери таким чином звернули увагу на ключові питання підтримки України.