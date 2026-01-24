Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что говорится о выступлении Зеленского. Вчера украинский лидер честно высказался о состоянии Европы и ее неготовности к решительным шагам.

Почему важна критика Европы со стороны Зеленского?

Руководитель Центра общественной аналитики отметил, что во время выступления в Давосе Зеленский подверг сокрушительной критике европейскую политику. Ведь сейчас Европа продемонстрировала слабость и неготовность сопротивляться российской агрессии и даже Ирану. В то же время украинский президент похвалил американцев, которые задержали танкеры российского теневого флота.

Президент перевернул все с ног на голову. Такой сокрушительной критики Европы никто не ожидал. Стоит говорить, кто такая Европа – она помогает России в экономике, торгуя с ней. Поэтому провала в Давосе не было,

– подчеркнул он.

Детали. Зеленский заявил, что Европа только говорит о будущем, но избегает конкретных действий. Он отметил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям.

В то же время мир ожидал, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут 2 соглашения: о гарантиях безопасности и послевоенное восстановление Украины на 800 млрд долларов.

Однако Клочок добавил, что они не являются столь важными. Зеленский уже заявил, что соглашение о гарантиях безопасности будет подписано после достижения соглашения о прекращении огня. Поэтому это нормально, когда сначала есть соглашение, а затем подписание гарантий.

Что еще заявил Зеленский в рамках форума?