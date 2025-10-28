"Эта зима имеет решающее значение": Европа готовится к новому этапу поддержки Украины

Нынешняя зима может стать поворотным моментом в войне России против Украины, поэтому европейские союзники сейчас готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы тот выстоял перед будущими возможными ударами.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR.de.

Смотрите также Венгрия хочет создать антиукраинский блок с Чехией и Словакией, – Politico

О чем заявил Вадефуль?

После недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями Альянса в Брюсселе немецкий министр отметил необходимость дальнейшего укрепления Украины путем помощи союзников.

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться,

– заявил он.

По словам европейских дипломатов, соответствующая поддержка касается не только военной помощи, но и должна предусматривать укрепление энергетики, потому что именно украинская энергосистема становится главной мишенью для России.

Кроме вышеупомянутого, Иоганн Вадефуль добавил, что Берлин полностью осознает свою особую ответственность в координации международных усилий, и что Украина "может рассчитывать на Германию в любое время".

Как Германия поддерживает Украину?