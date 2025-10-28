"Эта зима имеет решающее значение": Европа готовится к новому этапу поддержки Украины
- Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул важность поддержки Украины этой зимой для ее способности защищаться.
- Речь идет не только о военной помощи Киеву, но и укрепление энергетики, поскольку украинская энергосистема является главной мишенью для России.
Нынешняя зима может стать поворотным моментом в войне России против Украины, поэтому европейские союзники сейчас готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы тот выстоял перед будущими возможными ударами.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR.de.
О чем заявил Вадефуль?
После недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями Альянса в Брюсселе немецкий министр отметил необходимость дальнейшего укрепления Украины путем помощи союзников.
Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться,
– заявил он.
По словам европейских дипломатов, соответствующая поддержка касается не только военной помощи, но и должна предусматривать укрепление энергетики, потому что именно украинская энергосистема становится главной мишенью для России.
Кроме вышеупомянутого, Иоганн Вадефуль добавил, что Берлин полностью осознает свою особую ответственность в координации международных усилий, и что Украина "может рассчитывать на Германию в любое время".
Как Германия поддерживает Украину?
Канцлер Германии Фридрих Мерц имел жесткий спор с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его позиции по войне в Украине, в частности из-за обвинений ЕС в нежелании вести переговоры с Россией.
Также немецкий канцлер предложил использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредита, речь идет о "репарационном займе" под гарантии Евросоюза. Объем этого займа может достичь 140 миллиардов евро.
К слову, недавно Владимир Зеленский призвал Германию усилить военную поддержку Украины. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу с конкретными просьбами о поставках оружия, писали в Politico.