Россия готовит гибридные удары по НАТО: разведка предупредила, какие страны находятся под угрозой

Россия может усилить гибридные атаки против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши и стран Балтии, используя провокации, кибератаки и другие инструменты давления. Риск возрастает из-за изолированности российского руководства и возможных стратегических ошибок.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на разведку Латвии.

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Что планирует сделать Россия?

По оценкам экспертов, Кремль пока не готов к прямому военному противостоянию с Североатлантическим альянсом, поэтому делает ставку на гибридные методы давления. Их цель – ослабить поддержку Украины и проверить реакцию Запада.

Отдельно отмечается, что растет риск стратегических ошибок со стороны российского руководства из-за искаженного восприятия реальности и ограниченного доступа к объективной информации. Это может повышать вероятность непредсказуемых решений и локальных провокаций.

Также отмечается тенденция к расширению гибридной активности России в приграничных с НАТО регионах. Среди уже известных инструментов влияния называют кибероперации, диверсии, использование миграционных кризисов и информационные кампании. Параллельно развивается направление так называемой "юридической войны", когда Россия пытается использовать международные судебные механизмы для оказания политического давления и дискредитации стран Балтии. В частности, речь может идти об обвинениях в "нарушении прав русскоязычного населения".

Аналитики отмечают, что такие действия являются частью более широкой стратегии гибридного давления, которая сочетает информационные, правовые и киберинструменты для расшатывания единства НАТО и снижения поддержки Украины.

Напомним, Швеция предупреждала, что Россия может попытаться осуществить ограниченную военную атаку против одной из стран НАТО уже в относительно ближайшем будущем. В новом докладе отмечается, что Кремль может пойти на такой шаг даже без полного военного превосходства, чтобы проверить реакцию Альянса.

Речь идет не обязательно о масштабном вторжении, а о локальных силовых или гибридных действиях для проверки единства НАТО и применения 5-й статьи. Эксперты также отмечают, что Россия наращивает военное присутствие и инфраструктуру у границ стран Альянса, в частности в районе Прибалтики, Финляндии и Арктики.

Кроме того, Россия активно расширяет военную инфраструктуру вблизи границ стран НАТО, в частности в районах Прибалтики, Финляндии и Калининграда, создавая новые базы и модернизируя существующие. По данным аналитиков Института изучения войны, речь идет о наращивании военного присутствия, в частности о возможном размещении десятков тысяч военнослужащих вдоль северного фланга Альянса.