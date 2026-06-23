Про це пише Fox News з посиланням на розвідку Латвії.

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Що планує зробити Росія?

За оцінками експертів, Кремль наразі не готовий до прямого військового протистояння з Північноатлантичним альянсом, тому робить ставку на гібридні методи тиску. Їхня мета – послабити підтримку України та перевірити реакцію Заходу.

Окремо зазначається, що зростає ризик стратегічних помилок з боку російського керівництва через викривлене сприйняття реальності та обмежений доступ до об'єктивної інформації. Це може підвищувати ймовірність непередбачуваних рішень і локальних провокацій.

Також фіксується тенденція до розширення гібридної активності Росії у прикордонних з НАТО регіонах. Серед уже відомих інструментів впливу називають кібероперації, диверсії, використання міграційних криз та інформаційні кампанії. Паралельно розвивається напрям так званої "юридичної війни", коли Росія намагається використовувати міжнародні судові механізми для політичного тиску та дискредитації країн Балтії. Зокрема, може йтися про звинувачення у "порушенні прав російськомовних".

Аналітики наголошують, що такі дії є частиною ширшої стратегії гібридного тиску, яка поєднує інформаційні, правові та кіберінструменти для розхитування єдності НАТО та зменшення підтримки України.

Нагадаємо, Швеція попереджала, що Росія може спробувати здійснити обмежену військову атаку проти однієї з країн НАТО вже у відносно близькому майбутньому. У новій доповіді зазначається, що Кремль може піти на такий крок навіть без повної військової переваги, щоб перевірити реакцію Альянсу.

Йдеться не обов'язково про масштабне вторгнення, а про локальні силові або гібридні дії для тестування єдності НАТО та дії 5-ї статті. Експерти також відзначають, що Росія нарощує військову присутність і інфраструктуру біля кордонів країн Альянсу, зокрема в районі Балтії, Фінляндії та Арктики.

Крім того, Росія активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів країн НАТО, зокрема в районах Балтії, Фінляндії та Калінінграда, створюючи нові бази та модернізуючи наявні. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, йдеться про нарощування військової присутності, зокрема можливе розміщення десятків тисяч військових уздовж північного флангу Альянсу.