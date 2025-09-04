Планы отправки войск в Украину являются реальными, а мир – возможен, – глава Минобороны Британии
- Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что планы по отправке войск, самолетов или кораблей в Украину являются значительными и реальными.
- На встрече "Коалиции желающих" было решено поддерживать Украину и работать над миром, избежав разглашения деталей договоренностей.
Министр обороны Великобритании Джон Гили во время пятого визита в Киев высказался о войне в Украине. В частности, он рассказал о результатах министерской встречи "Коалиции желающих".
Однако отказался раскрывать детали договоренностей, чтобы "не делать Путина более осведомленным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и "Интерфакс-Украина".
Что сказал Гили о войне в Украине?
По словам министра обороны Великобритании, все планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск в Украину являются значительными и реальными.
Я только что председательствовал на встрече более 30 министров обороны в рамках "Коалиции желающих" и чувствую огромное уважение со стороны министров обороны из стран Европы и не только к мужеству, с которым украинцы, как военные, так и гражданские, продолжают бороться с незаконным вторжением Путина,
– сказал Гили.
Он отметил, что главный месседж встречи министров "Коалиции желающих" – это решимость быть с Украиной и украинским народом в его борьбе столько, сколько понадобится, а также решимость работать сейчас, чтобы обеспечить мир, когда он наступит.
Как сообщил Гили, страны, участвовавшие в обсуждении, которое он возглавлял днем 3 сентября вместе с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем, решительно настроены не разглашать детали планов, потому что это только предоставит дополнительную информацию Путину.
Война России против Украины: что стоит знать
- Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Сейчас коалиция из 35 государств обсуждает это.
- Владимир Зеленский считает возможным реализацию корейского сценария в Украине, когда страна может процветать без подписания настоящего мирного договора, как это произошло с Южной Кореей после Корейской войны.
- Тогда как российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на своем. Он заявил, что российские военные хотят достичь целей так называемой СВО, а все остальное имеет второстепенное значение. Однако глава Кремля в очередной раз цинично сказал, что его страна якобы стремится к мирному урегулированию.
- Что касается США, то американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным. Он также отметил, что если ничего не получится по урегулированию войны в Украине, то Штаты займут другую позицию в отношении России.