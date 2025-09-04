Министр обороны Великобритании Джон Гили во время пятого визита в Киев высказался о войне в Украине. В частности, он рассказал о результатах министерской встречи "Коалиции желающих".

Однако отказался раскрывать детали договоренностей, чтобы "не делать Путина более осведомленным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и "Интерфакс-Украина".

Что сказал Гили о войне в Украине?

По словам министра обороны Великобритании, все планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск в Украину являются значительными и реальными.

Я только что председательствовал на встрече более 30 министров обороны в рамках "Коалиции желающих" и чувствую огромное уважение со стороны министров обороны из стран Европы и не только к мужеству, с которым украинцы, как военные, так и гражданские, продолжают бороться с незаконным вторжением Путина,

– сказал Гили.

Он отметил, что главный месседж встречи министров "Коалиции желающих" – это решимость быть с Украиной и украинским народом в его борьбе столько, сколько понадобится, а также решимость работать сейчас, чтобы обеспечить мир, когда он наступит.

Как сообщил Гили, страны, участвовавшие в обсуждении, которое он возглавлял днем 3 сентября вместе с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем, решительно настроены не разглашать детали планов, потому что это только предоставит дополнительную информацию Путину.

Война России против Украины: что стоит знать