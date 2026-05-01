"Я очень рада": глава дипмиссии США в Украине заявила, что остается в Киеве

В четверг, 28 мая, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что находится в Киеве, несмотря на многочисленные российские угрозы нанести удар.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Действительно ли американцы уезжают из Киева?

Джули Дэвис заявила, что сейчас она лично находится в Киеве.

Она также отметила, что уже несколько дней продолжается визит в украинскую столицу членов Конгресса США Ричарда Блюменталя и Джима Гаймса.

Я очень рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Блюменталь и представитель Палаты Гаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу,

– сказала Дэвис.

Отдельно чиновница добавила, что конгрессмены продолжат визит и посетят Черноморский форум по безопасности.

Напомним, 28 мая высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что представители американского посольства якобы покинули Киев. В то же время, по ее словам, все дипломатические представительства стран ЕС продолжают работу в украинской столице.

Впоследствии в ЕС скорректировали заявление главы европейской дипломатии. В обновленной стенограмме на сайте дипломатической службы убрали упоминание о выезде американских дипломатов.

Ситуацию также прокомментировали в МИД Украины. Представитель ведомства Георгий Тихий заявил, что информация о выезде посольства США не соответствует действительности.

Кроме этого, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию вокруг заявления Каи Каллас "странной", отметив, что Украина не должна трактовать слова руководительницы дипломатии ЕС относительно Соединенных Штатов.

Официальное заявление делали и в самом посольстве США. Там отметили, что в деятельности учреждения не произошло никаких изменений, а любые сообщения об обратном являются ложными. американская сторона отметила, что их гражданам "не следует посещать Украину по любым причинам из-за вооруженного конфликта".

К каким угрозам прибегают россияне?

В четверг, 28 мая, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, "может быть нанесен в любой момент", ведь у России якобы есть все необходимые средства для того, чтобы нанести такой удар.

По его словам, как только в Украине появляется предприятие по производству боеприпасов, российская оккупационная армия, мол, "наносит по нему удары".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также во время разговора с госсекретарем США Марком Рубио утверждал, что россияне якобы собираются нанести "системные и последовательные" удары по центрам принятия решений в Киеве и других объектах, которые использует украинская армия.