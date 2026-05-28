Соответствующее заявление опубликовал глава Министерства иностранных дел Албании Ферит Ходжа на своей странице в соцсети Х.

Как Албания реагирует на российские угрозы?

Ферит Ходжа заявил, что Албания считает "абсолютно неприемлемыми" призывы России покинуть Киев перед запланированными ударами, которые страна-агрессор адресовала дипломатическому персоналу и иностранным гражданам.

Угрозы посольствам – это не дипломатия; это запугивание. Это очередное нарушение международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях,

– добавил он.

Глава МИД Албании отметил, что посольство страны останется в Киеве и продолжит поддержку Украины – несмотря на запугивание врага.

Кроме этого, МИД вызвало российского посла.

Единственный путь вперед – это прекратить войну, которая никогда не должна была начинаться, и начать настоящие, добросовестные мирные переговоры,

– подытожил Ходжа.

Ранее Министерство иностранных дел Франции также вызвало посла России по требованию министра Жана-Ноэля Барро. Тогда в ведомстве отметили, что своими действиями Россия ежедневно демонстрирует свой цинизм и пренебрежение к международному праву.

Аналогичное заявление сделала и Бельгия. Глава МИД страны отметил, что заявление России, в котором дипломатический персонал и иностранных граждан призывают покинуть Киев накануне запланированных ударов, является неприемлемым.

Напомним, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, "может быть нанесен в любой момент", ведь у России якобы есть все необходимые средства для того, чтобы нанести такой удар.

По его словам, как только в Украине появляется предприятие по производству боеприпасов, российская оккупационная армия, мол, "наносит по нему удары".