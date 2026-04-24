Глава МИД Ирана Арагчи поедет в Паксистан на встречу с представителями США, – Sky News

В Пакистане ожидают возобновления мирных переговоров между США и Ираном. Для этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже вечером в пятницу, 24 апреля, должен прибыть в Исламабад.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Состоятся ли переговоры между США и Ираном?

Ожидается, что иранский чиновник прилетит с небольшой командой, а американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде, столице Пакистана.

Собеседник издания также отметил, что правительство Пакистана рассчитывает на второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, хотя подобные попытки уже срывались ранее.

Ранее в этот день Арагчи провел разговор со своим пакистанским коллегой и руководителем армии Пакистана. Это произошло после того, как в начале недели попытка организовать прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалилась.

Важно! Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также подтвердила, что Аббас Арагчи вечером в пятницу, 24 апреля, начнет региональное турне, во время которого посетит Исламабад, Маскат и Москву.

Тем временем Reuters сообщает, что в Исламабаде основные дороги на въезде в город закрыты, а вокруг административного центра – так называемой "Красной зоны" – действует строгий кордон безопасности. В соседней "Синей зоне" кафе остались без фруктов, рынки опустели, а из-за остановки работы автобусных терминалов жителям трудно вернуться домой на выходные.

Чиновники говорят, что ограничения пока не будут отменять и что власть готова в любой момент принять делегации, в том числе и президента США Дональда Трампа.

Нам сказали, что переговоры могут состояться в любой день,

– сообщил один из чиновников.

По словам журналистов, речь идет об уже втором локдауне за последние две недели. Впервые Исламабад перекрыли 11 апреля для переговоров между американской и иранской делегациями, которые завершились безрезультатно.

После этого город ненадолго открыли, но впоследствии снова ввели ограничения в ожидании второго раунда, который до сих пор не состоялся.

