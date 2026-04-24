Глава МИД Ирана Арагчи поедет в Паксистан на встречу с представителями США, – Sky News
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 24 апреля предположительно посетит Исламабад для мирных переговоров с США.
- В Исламабаде действуют ограничения безопасности из-за ожиданий переговоров, которые могут состояться в любой день.
В Пакистане ожидают возобновления мирных переговоров между США и Ираном. Для этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже вечером в пятницу, 24 апреля, должен прибыть в Исламабад.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.
Состоятся ли переговоры между США и Ираном?
Ожидается, что иранский чиновник прилетит с небольшой командой, а американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде, столице Пакистана.
Собеседник издания также отметил, что правительство Пакистана рассчитывает на второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, хотя подобные попытки уже срывались ранее.
Ранее в этот день Арагчи провел разговор со своим пакистанским коллегой и руководителем армии Пакистана. Это произошло после того, как в начале недели попытка организовать прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалилась.
Важно! Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также подтвердила, что Аббас Арагчи вечером в пятницу, 24 апреля, начнет региональное турне, во время которого посетит Исламабад, Маскат и Москву.
Тем временем Reuters сообщает, что в Исламабаде основные дороги на въезде в город закрыты, а вокруг административного центра – так называемой "Красной зоны" – действует строгий кордон безопасности. В соседней "Синей зоне" кафе остались без фруктов, рынки опустели, а из-за остановки работы автобусных терминалов жителям трудно вернуться домой на выходные.
Чиновники говорят, что ограничения пока не будут отменять и что власть готова в любой момент принять делегации, в том числе и президента США Дональда Трампа.
Нам сказали, что переговоры могут состояться в любой день,
– сообщил один из чиновников.
По словам журналистов, речь идет об уже втором локдауне за последние две недели. Впервые Исламабад перекрыли 11 апреля для переговоров между американской и иранской делегациями, которые завершились безрезультатно.
После этого город ненадолго открыли, но впоследствии снова ввели ограничения в ожидании второго раунда, который до сих пор не состоялся.
Что сейчас происходит в Ормузском проливе?
Заместитель председателя парламента Исламской Республики 23 апреля сообщил, что Иран получил первые выплаты за прохождение судов через Ормузский пролив.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы сейчас имеют полный контроль над Ормузским проливом, фактически перекрыв движение судов в регионе.
По словам Трампа, чтобы войти в пролив, надо получить разрешение американских военно-морских сил. Такая ситуация будет продолжаться, пока Иран не согласится на заключение мирного соглашения с США.