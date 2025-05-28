Все сотрудники "Голоса Америки" будут уволены на этой неделе, – Politico

На этой неделе все 800 штатных сотрудников "Голоса Америки" могут получить официальные уведомления об увольнении. Этот шаг может означать конец более 80-летней истории вещателя.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно об увольнении работников "Голоса Америки"

В издании отмечают, что 800 штатных работников международной новостной службы "Голос Америки" уже на этой неделе могут получить официальные уведомления об увольнении.

Такое решение может ознаменовать завершение более 80-летней истории вещателя, основанного в годы Второй мировой войны для борьбы с нацистской пропагандой.

Ранее, в начале мая, администрация Дональда Трампа уже уволила около 600 внештатных сотрудников, что, по словам самих сотрудников, фактически остановило работу редакции.

Напомним, 7 марта стало известно, что украинского журналиста Остапа Ярыша уволили из "Голоса Америки". Он попал под сокращение федеральных служащих в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск. Как отметил сам Яриш, решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство Агентства глобальных медиа.