Все сотрудники "Голоса Америки" будут уволены на этой неделе, – Politico
- На этой неделе все 800 штатных работников "Голоса Америки" могут получить официальные уведомления об увольнении, что может означать конец более 80-летней истории вещателя.
- Ранее, в начале мая, администрация Дональда Трампа уже уволила около 600 внештатных сотрудников, что фактически остановило работу редакции.
На этой неделе все 800 штатных сотрудников "Голоса Америки" могут получить официальные уведомления об увольнении. Этот шаг может означать конец более 80-летней истории вещателя.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Что известно об увольнении работников "Голоса Америки"
В издании отмечают, что 800 штатных работников международной новостной службы "Голос Америки" уже на этой неделе могут получить официальные уведомления об увольнении.
Такое решение может ознаменовать завершение более 80-летней истории вещателя, основанного в годы Второй мировой войны для борьбы с нацистской пропагандой.
Ранее, в начале мая, администрация Дональда Трампа уже уволила около 600 внештатных сотрудников, что, по словам самих сотрудников, фактически остановило работу редакции.
Напомним, 7 марта стало известно, что украинского журналиста Остапа Ярыша уволили из "Голоса Америки". Он попал под сокращение федеральных служащих в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск. Как отметил сам Яриш, решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство Агентства глобальных медиа.