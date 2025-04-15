У Трампа предлагают остановить членские взносы в НАТО и ООН, – Washington post
- Администрация Трампа предлагает сократить бюджет Госдепа США почти на 48%, включая полное прекращение финансирования ООН, НАТО и других организаций.
- Изменения бюджета предусматривают снижение гуманитарной помощи на 54% и финансирования здравоохранения на 55%.
- Документ, датирован 10 апреля, подписали руководители Госдепа, ожидается ответ госсекретаря Марко Рубио.
Администрация Трампа предложила сократить бюджет Государственного департамента США. Это предусматривает полное прекращение финансирования ООН, НАТО и 20 других организаций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на внутренний документ, который рассмотрели в The Washington Post.
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Что известно о возможном сокращении бюджета Госдепа США
В издании отметили, что во внутреннем документе говорится о сокращении бюджета Государственного департамента США почти на половину. Это включает финансирование международных организаций, гуманитарной помощи и здравоохранения.
Документ предусматривает изменение бюджета на 28,4 миллиарда долларов на всю деятельность Госдепа США и проекта агентства USAID. Это означает снижение на 27 миллиардов долларов или на 48 процентов по сравнению с бюджетом, утвержденным Конгрессом на 2025 год.
Согласно предложенному сокращению, сумма гуманитарной помощи уменьшится на 54 процента, а финансирование здравоохранения на 55 процентов. Также будет резкое сокращение поддержки международных организаций.
Например, финансирование ООН, НАТО и других 20 организаций будет прекращено, в соответствии с предложением Белого дома. Предложенный бюджет остается предметом обсуждений в администрации Дональда Трампа.
В издании отметили, что есть сомнения относительно того, одобрят ли документ в Конгрессе. Учитывая то, что в Соединенных Штатах распространяются протестные настроения против агрессивной политики президента.
Госдеп не ответил на запрос о комментарии. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио готовит собственный план сокращения бюджета. Он предусматривает увольнение десятков тысяч сотрудников департамента и закрытие многочисленных консульств и учреждений США.
Предложения по сокращению финансирования являются одной из попыток Трампа переориентировать отношения США с миром. Вашингтон пытается отказаться от своей истории членства в международных организациях,
– отметили в издании.
Речь идет также о полном прекращении финансирования миротворческих миссий. В Белом доме это объяснили "недавним провалом миссий" без предоставления подробностей.
Документ, датированный 10 апреля, уже подписали директор отдела бюджета и планирования Государственного департамента Дуглас Питкин и Питер Морокко, которого уволили с должности директора по вопросам внешней помощи.
Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио даст ответ и предложит изменения по предложению до вторника.
Напомним, что в среду, 9 апреля, стало известно, что Трамп восстановил часть отмененной помощи. Речь идет о прекращены программы на сумму более 1,3 миллиарда долларов, охватывали более десяти стран, включая Афганистан, Йеменом, Сомали и Сирией. Решение приняли под давлением со стороны Конгресса США и самой администрации.