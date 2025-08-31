Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу страны с Беларусью. Перед поездкой чиновникам советовали отказаться от нее из-за обнаруженной там активности белорусов.

Однако Туск и фон дер Ляйен все же провели пресс-конференцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Почему могли отменить пресс-конференцию Туска и фон дер Ляйен на границе с Беларусью?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает страны, граничащие с Беларусью и Россией. Руководство ЕС отмечает, что Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия "защищают границы".

Совместная конференция европейского чиновника с премьер-министром Польши Дональдом Туском планировалась на пограничном посту в Крынках. Службы безопасности сообщили, что на белорусской стороне недавно появились "солдаты с ружьями", а потому мероприятие было бы лучше перенести. Однако Туск и фон дер Ляйен не отказались от поездки к границе.

Я спрашиваю президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте? И я услышал слова, которые я хотел услышать, и для нас здесь, в Польше, они были очевидны: никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит,

– рассказал во время своей речи Дональд Туск.

По словам польского премьера, Европа таким образом показала свою настоящую решимость.

Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Польшей, назвав ее "прифронтовой страной", сталкивающейся с "целенаправленными и циничными гибридными атаками" в течение лет.

"Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит бок о бок с вами во всех возможных случаях", – отметила чиновница.

Вместе с Туском и фон дер Ляйен на брифинге присутствовали командиры Пограничной службы и армии Польши, которые привлечены к защите польско-белорусской границы. Чиновники находились также в месте, где хранятся элементы для строительства "Восточного щита" и осмотрели модернизированную стальную ограду.

Заметим! В Польше за 186 километров до админграницы с Беларусью установлен стальной забор высотой 5,5 метров с электронным барьером. Он разделяет страны на расстоянии 206 километров, включая речные участки. А в Люблинском воеводстве такой же электронный барьер установлен на участке длиной 171 километр.

Какие еще вопросы обсудили Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск?

Другой темой разговора чиновников была программа льготного кредитования SAFE. Согласно ей планируется перевооружение Европы, в частности, из-за усиления военного потенциала России.

Премьер-министр Польши заявил, что Украина и Европа не может идти на уступки России не может идти на уступки России, ведь "тонкая игра" с Путиным не будет иметь результатов и не обеспечат безопасности. Туск отметил, что сейчас существует необходимость держать жесткую и решительную позицию по противодействию агрессии России.

Россия может угрожать Европе