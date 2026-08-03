"Можете на это рассчитывать": Трамп заявил, что США могут получить контроль над Гренландией к 2029 году

Дональд Трамп вновь привлек внимание к вопросу о будущем Гренландии. Он заявил, что остров может оказаться под контролем Вашингтона к 2029 году.

Об этом он заявил в ходе телефонного интервью ведущему Real America's Voice Стиву Груберу, пишет Newsweek.

Трамп вновь заговорил о Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности установления американского контроля над Гренландией до окончания его срока полномочий в 2029 году.

Гренландия важна с нашей точки зрения, а не с их. Вы действительно можете сделать такую ставку,

– ответил он, комментируя перспективы будущего острова.

Администрация Трампа рассматривает вопрос о Гренландии прежде всего через призму национальной безопасности и борьбы за влияние в Арктике. Из-за таяния льдов регион становится все более важным для международной торговли, военного присутствия и доступа к природным ресурсам.

Гренландия – самый большой остров в мире, расположенный между Северной Америкой и Европой, что делает ее стратегическим пунктом для контроля над арктическими маршрутами. США уже имеют там военное присутствие. На базе Питуффик американские военные занимаются космическим наблюдением, контролируют системы предупреждения о ракетных угрозах и обеспечивают проведение стратегических операций.

Помимо военного значения, Гренландия обладает значительными запасами редкоземельных металлов и других критически важных минералов, которые используются в производстве современной электроники, технологий и оборонного оборудования.

Как реагируют в мире на заявления Трампа?

Представители Гренландии категорически отвергли возможность перехода острова под контроль США. Они подчеркнули, что будущее территории должно определяться исключительно ее жителями в соответствии с принципом самоопределения. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ранее заявлял, что остров "не продается".

Гренландия не хочет принадлежать США. Гренландия не хочет, чтобы ею управляли из США. Гренландия не хочет быть частью США,

– подчеркнул Нильсен.

Дания также неоднократно заявляла, что не рассматривает возможность передачи Гренландии другому государству. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что позиция Вашингтона в отношении острова известна, но "этого не произойдет". Гренландия имеет статус автономной территории в составе Королевства Дания, а ее будущее, по мнению Копенгагена и местных властей, зависит от решения самих жителей острова.

Идея Трампа также вызвала сопротивление среди части американских законодателей. Особенно резко выступил представитель Республиканской партии Дон Бейкон, который заявил, что такие заявления наносят ущерб отношениям США с европейскими союзниками.

По его словам, Гренландия и Дания являются партнерами США в НАТО, а угрозы в отношении территориального контроля подрывают доверие к Вашингтону среди союзников.

Комментарии президента по поводу Гренландии очень вредят нам в Европе,

– заявил Бейкон.

Сенатор Том Тиллис также подчеркнул, что любая попытка захвата территории суверенного государства встретит значительное сопротивление в Конгрессе США. Другие республиканцы, в частности лидер большинства в Сенате Джон Тун, заявляли, что военный сценарий в отношении Гренландии не является вариантом. Сенатор Лиза Мурковски призвала поддерживать суверенитет острова.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заявил, что Вашингтон может быть заинтересован в усилении контроля над регионом из-за возможной активности Москвы и Пекина. Однако, по словам эксперта, США не обязательно должны приобретать Гренландию в собственность, ведь как член НАТО они уже могут усилить военное присутствие на острове и гарантировать его безопасность.

Он предположил, что Дональд Трамп может использовать тему Гренландии как способ создания политической напряженности и привлечения внимания, а не как реальный план аннексии территории.