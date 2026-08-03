Про це він сказав під час телефонного інтерв’ю ведучому Real America's Voice Стіву Груберу, пише Newsweek.

Трамп знову заговорив про Гренландію

Президент США Дональд Трамп знову заявив про можливість встановлення американського контролю над Гренландією до завершення його каденції у 2029 році.

Гренландія важлива з нашої точки зору, а не з їхньої. Ви справді можете зробити таку ставку,

– відповів він, коментуючи перспективи майбутнього острова.

Адміністрація Трампа розглядає питання Гренландії передусім через призму національної безпеки та боротьби за вплив в Арктиці. Через танення льодів регіон стає дедалі важливішим для міжнародної торгівлі, військової присутності та доступу до природних ресурсів.

Гренландія є найбільшим островом у світі та розташована між Північною Америкою і Європою, що робить її стратегічним пунктом для контролю над арктичними маршрутами. США вже мають там військову присутність. На базі Пітуффік американські військові займаються завданнями космічного спостереження, контролюють системи попередження про ракетні загрози та забезпечують стратегічні операції.

Крім військового значення, Гренландія має значні поклади рідкісноземельних металів та інших критично важливих мінералів, які використовують у виробництві сучасної електроніки, технологій та оборонного обладнання.

Як реагують у світі на заяви Трампа?

Представники Гренландії категорично відкинули можливість переходу острова під контроль США. Вони наголосили, що майбутнє території має визначатися лише її жителями відповідно до принципу самовизначення. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен раніше заявляв, що острів "не продається".

Гренландія не хоче належати США. Гренландія не хоче, щоб нею керували зі США. Гренландія не хоче бути частиною США,

– наголошував Нільсен.

Данія також неодноразово заявляла, що не розглядає можливості передачі Гренландії іншій державі. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що позиція Вашингтона щодо острова відома, але "цього не станеться". Гренландія має статус автономної території у складі Королівства Данія, а її майбутнє, за позицією Копенгагена та місцевої влади, залежить від рішення самих жителів острова.

Ідея Трампа також викликала спротив серед частини американських законодавців. Особливо різко виступив представник Республіканської партії Дон Бейкон, який заявив, що такі заяви шкодять відносинам США з європейськими союзниками.

За його словами, Гренландія та Данія є партнерами США у НАТО, а погрози щодо територіального контролю послаблюють довіру до Вашингтона серед союзників.

Коментарі президента щодо Гренландії дуже шкодять нам у Європі,

– заявляв Бейкон.

Сенатор Том Тілліс також наголосив, що будь-яка спроба захоплення території суверенної держави зустріне значний опір у Конгресі США. Інші республіканці, зокрема лідер більшості у Сенаті Джон Тун, заявляли, що військовий сценарій щодо Гренландії не є варіантом. Сенаторка Ліза Мурковскі закликала підтримувати суверенітет острова.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що Вашингтон може бути зацікавлений у посиленні контролю над регіоном через можливу активність Москви та Пекіна. Однак, за словами експерта, США не обов’язково мають отримувати Гренландію у власність, адже як член НАТО вже можуть посилити військову присутність на острові та гарантувати його безпеку.

Він припустив, що Дональд Трамп може використовувати тему Гренландії як спосіб створення політичної напруги та привернення уваги, а не як реальний план анексії території.