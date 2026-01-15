Гренландія є частиною Данії. Данська влада не готова продати свій острів. Як наслідок, у Гренландії оголосили військові навчання. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що в американському суспільстві ідеї Трампа також не мають значної підтримки.

Які плани Трампа має на Гренландію?

Іван Ус підкреслив, що в американських ЗМІ доволі часто порушують тему Гренландії. Там наголошують, що острів не обов'язково купувати, бо США є членами Альянсу, який вже і так відповідає за безпеку у цьому регіоні.

Формальна причина, чому Трамп хоче зайти в Гренландію – це присутність там китайців та росіян. Отже, якщо НАТО посилюватиме захист Гренландії, то ситуація може бути кращою. Але, як на мене, Трамп не хоче анексувати цю територію,

– висловився він.

Однак напруга довкола Гренландії все ж виникла. Експерт вважає, що ця ситуація може стабілізуватися, якщо США, як країна НАТО, домовляться із Данією просто посилити свою військову присутність на острові, аби не виникали загрози з боку Росії чи Китаю.

Трамп іноді любить створювати хаос у світі, то він, серед іншого, постійно й підіймає тему Гренландії. Але малоймовірно, що він це робить, аби захопити острів,

– додав Іван Ус.

До слова, Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що заяви Дональда Трампа про Гренландію є частиною ширшої зміни зовнішньої політики США, яка ламає усталені підходи. За його словами, такі кроки створюють дискомфорт не лише для Європи, а й для Росії та Китаю, особливо через боротьбу за вплив в Арктиці. Аналітик переконаний, що ця стратегія змушує союзників виходити із зони комфорту та посилює тиск на авторитарні режими.

Що відомо про намагання США купити Гренландію?