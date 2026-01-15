Гренландия является частью Дании. Датские власти не готовы продать свой остров. Как следствие, в Гренландии объявили военные учения. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что в американском обществе идеи Трампа также не имеют значительной поддержки.

Какие планы Трампа имеет на Гренландию?

Иван Ус подчеркнул, что в американских СМИ довольно часто поднимают тему Гренландии. Там отмечают, что остров не обязательно покупать, потому что США являются членами Альянса, который уже и так отвечает за безопасность в этом регионе.

Формальная причина, почему Трамп хочет зайти в Гренландию – это присутствие там китайцев и россиян. Итак, если НАТО будет усиливать защиту Гренландии, то ситуация может быть лучше. Но, как по мне, Трамп не хочет аннексировать эту территорию,

– высказался он.

Однако напряжение вокруг Гренландии все же возникло. Эксперт считает, что эта ситуация может стабилизироваться, если США, как страна НАТО, договорятся с Данией просто усилить свое военное присутствие на острове, чтобы не возникали угрозы со стороны России или Китая.

Трамп иногда любит создавать хаос в мире, то он, среди прочего, постоянно и поднимает тему Гренландии. Но маловероятно, что он это делает, чтобы захватить остров,

– добавил Иван Ус.

К слову, Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что заявления Дональда Трампа о Гренландии является частью более широкого изменения внешней политики США, которая ломает устоявшиеся подходы. По его словам, такие шаги создают дискомфорт не только для Европы, но и для России и Китая, особенно из-за борьбы за влияние в Арктике. Аналитик убежден, что эта стратегия заставляет союзников выходить из зоны комфорта и усиливает давление на авторитарные режимы.

Что известно о попытке США купить Гренландию?