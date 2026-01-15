Гренландия является частью Дании. Датские власти не готовы продать свой остров. Как следствие, в Гренландии объявили военные учения. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что в американском обществе идеи Трампа также не имеют значительной поддержки.
Какие планы Трампа имеет на Гренландию?
Иван Ус подчеркнул, что в американских СМИ довольно часто поднимают тему Гренландии. Там отмечают, что остров не обязательно покупать, потому что США являются членами Альянса, который уже и так отвечает за безопасность в этом регионе.
Формальная причина, почему Трамп хочет зайти в Гренландию – это присутствие там китайцев и россиян. Итак, если НАТО будет усиливать защиту Гренландии, то ситуация может быть лучше. Но, как по мне, Трамп не хочет аннексировать эту территорию,
– высказался он.
Однако напряжение вокруг Гренландии все же возникло. Эксперт считает, что эта ситуация может стабилизироваться, если США, как страна НАТО, договорятся с Данией просто усилить свое военное присутствие на острове, чтобы не возникали угрозы со стороны России или Китая.
Трамп иногда любит создавать хаос в мире, то он, среди прочего, постоянно и поднимает тему Гренландии. Но маловероятно, что он это делает, чтобы захватить остров,
– добавил Иван Ус.
К слову, Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что заявления Дональда Трампа о Гренландии является частью более широкого изменения внешней политики США, которая ломает устоявшиеся подходы. По его словам, такие шаги создают дискомфорт не только для Европы, но и для России и Китая, особенно из-за борьбы за влияние в Арктике. Аналитик убежден, что эта стратегия заставляет союзников выходить из зоны комфорта и усиливает давление на авторитарные режимы.
Что известно о попытке США купить Гренландию?
Власти Гренландии заявили, что не поддержит переход под контроль США. Там и дальше хотят оставаться частью Королевства Дания. Это заявление прозвучало 13 января 2026 года.
Трамп попросил НАТО передать Дании сообщение, чтобы та покинула Гренландию. Американский лидер считает, что только США могут гарантировать безопасность в этом регионе, учитывая угрозы со стороны России и Китая.
Президент США стремится купить Гренландию. Марко Рубио получил задание подготовить предложение по этому поводу. Американцы, вероятно, могут потратить на это до 700 миллиардов долларов.