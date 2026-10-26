"Три проблемные тройки": аналитик объяснил, почему Трампу грозит третий импичмент

Рейтинг одобрения Дональда Трампа продолжает падать в преддверии выборов в Конгресс. Если демократы смогут завоевать большинство в Палате представителей и Сенате, у президента США начнутся проблемы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, прогнозы указывают на высокие шансы Демократической партии получить большинство в Палате представителей. Что касается Сената, ситуация пока неясна, однако у демократов есть все шансы победить и там. Показательным индикатором является ситуация в штате Техас – традиционно республиканском штате, где, согласно опросам, сейчас лидирует кандидат от демократов.

У Трампа могут начаться проблемы

Как подчеркнул Ус, у Дональда Трампа есть три "проблемные тройки", которые определят его дальнейшую политическую судьбу. Первая из них – это 3 ноября, когда завершатся выборы. Вторая – 3 января, когда состоится инаугурация нового состава Конгресса. А третья – возможная процедура объявления импичмента.

Уже сейчас уровень одобрения Трампа находится на рекордно низких показателях. СМИ приводят цифры от 31% до 36%.

Что самое интересное в этой ситуации? В одном из опросов американцев спрашивали, одобряют ли они импичмент Трампа. 54% респондентов ответили, что да. Понятно, что большинство сторонников демократов согласятся с этой идеей. Однако даже среди сторонников республиканцев около 25% ответили, что также поддерживают эту идею,

– отметил Ус.

Немало сторонников республиканцев разочарованы внешнеполитическими шагами Трампа. В частности, его политикой в отношении России и позицией по Китаю.

Чего ожидать от выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Добавим, выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Там будут переизбирать всю Палату представителей и треть Сената. Досрочное голосование уже идет во многих штатах.