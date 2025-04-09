Трамп восстанавливает часть отмененной помощи: США возвращаются к международным программам поддержки

Администрация Трампа решила восстановить шесть отмененных программ иностранной помощи для экстренной продовольственной поддержки. Это произошло после давления изнутри правительства из-за нарушения гуманитарных операций.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По данным агентства, речь идет о резких изменениях в политике внешней помощи США, которые вызвали перебои в международных гуманитарных операциях.

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Отмененные программы помощи возвращаются

Всего несколько дней назад администрация Трампа прекратила программы на сумму более 1,3 миллиарда долларов, охватывавших более десяти стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию.

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин, который ранее был связан с Департаментом эффективности управления Илона Маска, направил сотрудникам внутреннее письмо с просьбой отменить запланированные сокращения.

В документе, с которым ознакомился Reuters, он призвал восстановить гранты Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Кроме того, по словам источников, администрация Трампа также возобновила четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе. В письме Левин извинился за постоянные изменения решений и отметил, что "есть много заинтересованных сторон", интересы которых необходимо учитывать.

По информации источников Reuters, решение о частичном восстановлении помощи было принято под давлением как со стороны Конгресса США, так и изнутри самой администрации.