Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Закрытие USAID

Госдеп заявил, что реорганизация USAID будет проведена до 1 июля. Ожидается, что закрытие агентства, созданного Конгрессом без участия законодательной ветви власти, повлечет юридические проблемы.

Ранее администрация Трампа обвинила USAID в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и финансировании зарубежных программ, не отвечающих интересам США.

Нынешние и бывшие работники и эксперты по вопросам помощи отрицают, что Агентство, несмотря на свое несовершенство, удовлетворяет жизненно важные гуманитарные потребности и укрепляет "мягкую силу" США.

В первые недели на посту администрация Трампа решила ликвидировать USAID и заморозить почти всю иностранную помощь, ожидая пересмотра этих программ. С тех пор тысячи сотрудников были уволены или отправлены в отпуск, а контракты на миллиарды долларов отменены.

Согласно сообщению, направленным в Конгресс, по состоянию на прошлую неделю на работе осталось менее 900 сотрудников.

Сокращение Агентства повлекло судебные иски от гуманитарных организаций и сотрудников USAID, некоторые из которых описали изнурительные путешествия домой из-за границы, за которые им не возместили расходы.

Позже в пятницу федеральный апелляционный суд дал "зеленый свет" на ликвидацию USAID администрацией Трампа.

Трое судей 4-го окружного апелляционного суда США были единодушны в своем решении, в котором отмечается, что суды могут в конечном итоге решить отменить сворачивание деятельности Агентства, но в этот раз они этого не сделают.

USAID было одной из главных первоначальных целей Департамента эффективности правительства Илона Маска, который сокращает тысячи рабочих мест и программ во всем федеральном правительстве.

В письме к остальным сотрудникам, который получил CNN, Джереми Левин, представитель DOGE, который является высокопоставленным чиновником USAID, заявил, что этот шаг "значительно повысит эффективность, подотчетность, унификацию и стратегическое влияние на реализацию программ внешней помощи, что позволит нашей стране и президенту говорить одним голосом в международных делах".

Левит сказал, что "практически все неуставные должности в USAID будут ликвидированы" в рамках реструктуризации. Сотрудники начнут получать уведомления о “сокращении” уже в пятницу.

"В течение следующих трех месяцев мы будем тесно сотрудничать с Государственным департаментом, чтобы построить их способность взять на себя ответственное администрирование остальных программ USAID, которые спасают жизни и оказывают стратегическую помощь", – сказал представитель DOGE.

Согласно сообщению в Конгресс, программы USAID, которые позволили продолжить под эгидой Госдепа, включают "гуманитарную помощь, глобальные функции здравоохранения, стратегические инвестиции и ограниченные программы национальной безопасности".

Работа по развитию, которую выполняют региональные бюро Агентства по всему миру, будет передана соответствующим региональным бюро Государственного департамента.

"Другие функции, вероятно, значительной степени дублировать существующие функции и возможности Государственного департамента и будут ликвидированы в рамках плана реструктуризации", – говорится в сообщении.

Закрытие USAID встретило значительное сопротивление со стороны высокопоставленных, чиновников, занимающих руководящие должности.

Интересно, что один из руководителей USAID был отправлен в отпуск после того, как опубликовал резкую докладную записку, в которой обвинил политических назначенцев Трампа в неспособности правительства США проводить жизненно важную гуманитарную работу.