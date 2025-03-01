Ведь многие другие страны будут предлагать сотрудничество, поэтому США будет непросто вернуть свою долю. Это 24 Каналу отметил старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

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"Вернуть свою долю будет непросто"

Владимир Ланда отметил, что не все проекты USAID эффективные, однако не было вредных для Украины. Были программы, которые были полезными, и были те, которые были нейтральными. Даже те проекты, которые не давали особого эффекта, повышали украинский ВВП, имели определенное положительное влияние на экономику.

Старший экономист Центра экономической стратегии считает, что отменить все программы было ошибкой США. Можно было прекратить, закрыть, перепрофилировать те проекты, которые не доказали свою эффективность.

Но остановка всего USAID – это, по моему мнению, недальновидный шаг. Потому что действительно мы увидим много желающих поддержать другие страны со своей геополитической повесткой. Когда США поймут свою ошибку и снова выйдут на этот рынок, окажется, что уже не так просто вернуть ту долю,

– объяснил он.

Вероятно, команда Трампа убеждена, что сейчас в любой момент они смогут вернуться, и все снова будут поддерживать американскую повестку дня. Однако этого не произойдет.

"Если придут другие страны, в частности, Китай, и предложат сотрудничество в определенном китайском геополитическом понимании международной ситуации, то окажется, что не так просто эту долю рынка получить обратно. И я думаю, что пока американская администрация об этом не думала", – предположил Ланда.