Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Некоторые гранты сохранят

В администрации президента США сообщили, что в общей сложности примерно 5800 грантов USAID прекратили, а более 500 грантов USAID были удержаны. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет около 57 миллиардов долларов.

Помимо грантов USAID, прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов.

Администрация еще имеет 297 контрактов, которые нужно просмотреть.

Издание CNN отмечает, что существенное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи остановились по всему миру.

Обновление от администрации было подано в ответ на иск, что оспаривает общую приостановку иностранной помощи.