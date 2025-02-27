Адміністрація президента США Дональда Трампа припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Деякі гранти збережуть

У адміністрації президента США повідомили, що загалом приблизно 5800 грантів USAID припинили, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 мільярдів доларів.

Крім грантів USAID, припинено дію приблизно 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів.

Адміністрація ще має 297 контрактів, які потрібно переглянути.

Видання CNN відзначає, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги зупинились по всьому світу.

Оновлення від адміністрації було подано у відповідь на позов, що оскаржує загальне призупинення іноземної допомоги.