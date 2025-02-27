Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, це підійняло Путіна на рівень "першосортних" лідерів світу.

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Трамп почав переговори з Путіним

Геннадій Гудков зазначив, що російська армія наступає. Путіну вдалося створити платний конвеєр найманих вбивць, який заміщує ліквідовані частини окупантів. Кремлівський диктатор має певний рівень підтримки росіян, тому намагається закінчити війну проти України своєю перемогою.

Так званий очільник Кремля починав цю війну для збереження влади. Це не єдина ціль, але головна. У такий спосіб Путін хоче зміцнити режим та не дати своїм опонентам можливості забрати у нього владу.

Внутрішні елітні розбірки тепер відкладені на невизначений час. Путін укріпив свою владу всередині навіть тим, що Трамп йому зателефонував та почав переговори, підійняв Путіна на рівень першосортних лідерів світу,

– сказав опозиціонер.

До слова, політолог Микола Давидюк припустив, що неоднозначні заяви нової адміністрації президента США щодо війни Росії проти України можуть бути пов'язані з тим, що Дональд Трамп хоче якнайшвидше заморозити бойові дії. Також американському лідеру хотілося б поставити Росії проти Китаю.