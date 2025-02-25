Ймовірно, причиною таких заяв, є бажання Трампа якнайшвидше заморозити бойові дії. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, додавши, що президенту США хотілося б поставити Росії проти Китаю.

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Який план має Трамп

Зі свого боку Китай не готовий відпускати Росію, бо має з цього свої вигоди. Ба більше, китайські ЗМІ написали, що Владімір Путін повинен доповісти Сі Цзіньпіну про те, як відбуваються переговори зі США. А так звана "група миру" нібито проведе зустрічі у Нью-Йорку.

Трамп дуже яскравий і гучний політик. Він всіх тригерить, але щодо мирної угоди й перемовин ми бачимо, як все змінюється. Спершу було 24 години, потім 48, тепер 180 днів. Одні люди з'являються, інші зникають,

– зауважив політолог.

Але очевидно, що Трамп зацікавлений в угоді. Він хоче досягти замороження конфлікту, тому "міксує" різні варіанти завершення війни. Але не варто відкидати, що Путін може на це не погодитися. Тоді США введуть жорсткі санкції проти Росії. Але поки очільник Кремля намагається максимально "прогинатися" між Трампом і Китаєм.

Путін хоче скористатися "вікном можливостей", яке відкрилося для нього після початку каденції Трампа. Він дуже сильно на це розраховує,

– додав Микола Давидюк.

Для України зараз важливо змінити баланс позитивної уваги й позитивного ставлення, бо поки для нас він негативний.