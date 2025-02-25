Про це пише 24 Канал з посиланням на Fox News. Спілкування двох президентів не було безхмарним: Макрон виправив Трампа, коли той заявив, що Європа отримує назад свої кошти, витрачені на Україну.

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Макрон їхав з візитом дружби, але попередив Трампа

Журналісти запитали Макрона, з яким посланням він їхав до США, що саме хотів сказати Трампу. Французький президент відповів: найголовніше, що він хотів сказати, – це те, щоб США були обережними.

Франція і Європа не проти миру в Україні та вважають ініціативу Трампа позитивною.

Але моє послання полягало в тому, щоб сказати: будьте обережні, тому що нам потрібно щось суттєве для України та для безпеки Європи на майбутнє, щоб зберегти гарантії безпеки, тобто бути впевненими, що Росія поважатиме це,

– уточнив Макрон.

Лідер Франції сказав, що скористався чутливістю моменту, коли починаються мирні переговори, щодо яких дискутує Європа, та приїхав у США.

"Я хотів приїхати сюди першим, щоб передати послання дружби. Це важливо з точки зору історії. (...) Я хотів обговорити двосторонні відносини і наше майбутнє, Франції та Європи, і як досягти миру, як досягти більшого процвітання, як досягти тіснішої торгівлі та вищого рівня інвестицій. Тож це була дуже стратегічна і вирішальна зустріч", – підсумував свої враження Макрон.

Наступним європейським президентом, який поїде до США, буде Кір Стармер. Імовірно, 2 березня у Лондоні відбудеться зустріч європейських лідерів, які обговорять результати спілкування з Трампом і вироблять спільну позицію.