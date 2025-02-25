Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News. Общение двух президентов не было безоблачным: Макрон исправил Трампа, когда тот заявил, что Европа получает назад свои средства, потраченные на Украину.

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Макрон ехал с визитом дружбы, но предупредил Трампа

Журналисты спросили Макрона, с каким посланием он ехал в США, что именно хотел сказать Трампу. Французский президент ответил: главное, что он хотел сказать, – это то, чтобы США были осторожными.

Франция и Европа не против мира в Украине и считают инициативу Трампа положительной.

Но мое послание заключалось в том, чтобы сказать: будьте осторожны, потому что нам нужно что-то существенное для Украины и для безопасности Европы на будущее, чтобы сохранить гарантии безопасности, то есть быть уверенными, что Россия будет уважать это,

– уточнил Макрон.

Лидер Франции сказал, что воспользовался чувствительностью момента, когда начинаются мирные переговоры, о которых дискутирует Европа, и приехал в США.

"Я хотел приехать сюда первым, чтобы передать послание дружбы. Это важно с точки зрения истории (...) Я хотел обсудить двусторонние отношения и наше будущее, Франции и Европы, и как достичь мира, как достичь большего процветания, как достичь более тесной торговли и высокого уровня инвестиций. Поэтому это была очень стратегическая и решающая встреча", – подытожил свои впечатления Макрон.

Следующим европейским президентом, который поедет в США, будет Кир Стармер. Предположительно, 2 марта в Лондоне состоится встреча европейских лидеров, которые обсудят результаты общения с Трампом и выработают общую позицию.