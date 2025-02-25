Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью для Fox News.

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Как Макрон хочет обезопасить Украину от повторного вторжения

Макрон отметил, что консенсуса относительно вступления Украины в НАТО нет. Но он подчеркнул, что будет непровальным оставить Украину одну.

Если мы оставим Украину одну, как это было в прошлом, это будет ошибкой. Нам нужно что-то более существенное. Поэтому мы должны вести переговоры с США, союзниками и Украиной о том, какие гарантии безопасности имеют смысл,

– отметил французский лидер.

Одним из вариантов усиления Украины, который видит Макрон, является поддержка сильной армии. По словам президента Франции, это около 800 000 военных. Однако он согласился, что этого будет недостаточно.

Поэтому, если поступит запрос, Франция и Великобритания могут отправить свои войска в Украину.

"Не на передовую, не для непосредственного столкновения, а в определенные договором места – как присутствие для поддержания мира и сохранения нашего коллективного доверия при поддержке и гарантиях США", – отметил Макрон.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп четко высказался, что именно Европа будет отвечать за безопасность Украины после окончания войны. По словам Макрона, "европейцы готовы взять на себя справедливую долю бремени".