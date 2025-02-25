Така ситуація сталася під час спільної пресконференції президентів США та Франції за підсумками переговорів лідерів в Овальному кабінеті у понеділок, 24 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яка ситуація сталася між Макроном і Трампом

Дональд Трамп, намагаючись обґрунтувати нову угоду про українські копалини як компенсацію за допомогу від США, заявив, що Європа надає Україні гроші у вигляді позик, після чого отримує ці кошти назад.

Після цього Еммануель Макрон, взявши американського президента за руку, аби перебити його та виправити вищезгадані слова. Він назвав відсоток загальних витрат, які покрили європейські держави.

Ні, взагалі-то ми заплатили. Ми покрили 60% загальних витрат. Це було, так само як у США: кредити, гарантії, гранти. У нас є 230 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі, але це не є забезпеченням кредиту, тому що вони нам не належать. Вони просто заморожені,

– заявив він.

Президент США своєю чергою не звернув увагу на слова Еммануеля Макрона, зазначивши, що "вони отримують свої гроші назад, а ми – ні. Але тепер отримуємо".

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До слова, Макрон заявив, що забрати повністю російські активи неможливо через міжнародне право, їх можна лише заморозити. Доходи від заморожених активів можуть використовуватись, але самі активи залишаються недоторканними до завершення переговорів про мир в Україні.