Вероятно, причиной таких заявлений, является желание Трампа как можно быстрее заморозить боевые действия. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, добавив, что президенту США хотелось бы поставить Россию против Китая.

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Какой план имеет Трамп

Со своей стороны Китай не готов отпускать Россию, потому что имеет с этого свои выгоды. Более того, китайские СМИ написали, что Владимир Путин должен доложить Си Цзиньпину о том, как происходят переговоры с США. А так называемая "группа мира" якобы проведет встречи в Нью-Йорке.

Трамп очень яркий и громкий политик. Он всех тригерит, но по мирному соглашению и переговорам мы видим, как все меняется. Сначала было 24 часа, потом 48, теперь 180 дней. Одни люди появляются, другие исчезают,

– отметил политолог.

Но очевидно, что Трамп заинтересован в сделке. Он хочет достичь замораживания конфликта, поэтому "миксует" различные варианты завершения войны. Но не стоит исключать, что Путин может на это не согласиться. Тогда США введут жесткие санкции против России. Но пока глава Кремля пытается максимально "прогибаться" между Трампом и Китаем.

Путин хочет воспользоваться "окном возможностей", которое открылось для него после начала каденции Трампа. Он очень сильно на это рассчитывает,

– добавил Николай Давидюк.

Для Украины сейчас важно изменить баланс положительного внимания и положительного отношения, потому что пока для нас он отрицательный.