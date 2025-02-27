Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, это подняло Путина на уровень "первосортных" лидеров мира.

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Трамп начал переговоры с Путиным

Геннадий Гудков отметил, что российская армия наступает. Путину удалось создать платный конвейер наемных убийц, который замещает ликвидированные части оккупантов. Кремлевский диктатор имеет определенный уровень поддержки россиян, поэтому пытается закончить войну против Украины своей победой.

Так называемый глава Кремля начинал эту войну для сохранения власти. Это не единственная цель, но главная. Таким образом Путин хочет укрепить режим и не дать своим оппонентам возможности отнять у него власть.

Внутренние элитные разборки теперь отложены на неопределенное время. Путин укрепил свою власть внутри даже тем, что Трамп ему позвонил и начал переговоры, поднял Путина на уровень первосортных лидеров мира,

– сказал оппозиционер.

К слову, политолог Николай Давыдюк предположил, что неоднозначные заявления новой администрации президента США относительно войны России против Украины могут быть связаны с тем, что Дональд Трамп хочет как можно быстрее заморозить боевые действия. Также американскому лидеру хотелось бы поставить России против Китая.