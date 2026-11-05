Первый афроамериканец в истории: кто из демократов может стать спикером Палаты представителей
Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально заявил о намерении занять пост спикера. В случае избрания он станет первым афроамериканцем на посту спикера в истории США.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на письмо Джеффриса к однопартийцам.
Как Джеффрис обратился к однопартийцам?
В обращении политик попросил коллег поддержать его кандидатуру.
Он подчеркнул, что демократы должны обеспечить масштабные изменения, которых требуют американцы.
Джеффрис также заявил, что каждый представитель демократического большинства будет играть важную роль в работе Палаты представителей.
Среди главных приоритетов он назвал доступность жизни для американцев, подотчетность власти и защиту американских ценностей.
Некоторые вновь избранные прогрессивные демократы и представители округов, где традиционно побеждают республиканцы, пока не выразили готовности поддержать Джеффриса. В то же время серьезной конкуренции за пост спикера для него не прогнозируют.
Убедительная победа демократов на выборах в Палату представителей также должна укрепить позиции Джеффриса и снизить вероятность внутреннего сопротивления среди однопартийцев.
Также без соперничества могут быть избраны другие представители руководства Демократической партии в Палате представителей:
- Кэтрин Кларк из Массачусетса может стать лидером большинства вместо заместителя лидера меньшинства;
- Пит Агилар из Калифорнии может занять пост заместителя лидера большинства;
- Тед Лиу из Калифорнии может возглавить фракцию демократов;
- Джо Негусе из Колорадо может стать заместителем спикера.
Что известно о Джеффрисе?
Джеффрис родом из Бруклина. В Конгресс он пришел в 2013 году, ранее работал юристом и занимался местной политикой в Нью-Йорке.
В 2018 году его избрали председателем фракции демократов в Палате представителей.
После промежуточных выборов 2022 года он стал лидером демократического меньшинства в Палате представителей.
56-летнего политика считают умеренным демократом. В интервью изданию The Atlantic в 2021 году он заявил, что никогда не поддержит радикальный левый демократический социализм.
Напомним, нынешним спикером Палаты представителей является Майк Джонсон.
Изначально предполагалось, что он может стать лидером республиканского меньшинства в Палате представителей, однако Джонсон уже заявил, что не будет баллотироваться на эту должность.
Среди возможных кандидатов на эту роль называют другого республиканца из штата Луизиана – нынешнего лидера республиканского большинства Стива Скелиза.
Он обнародовал пятистраничное письмо, в котором подтвердил намерение бороться за эту должность.
Скелиз признал, что следующий созыв Конгресса будет сложным, но подчеркнул, что у республиканцев все еще есть возможности влиять на ситуацию.