Первый афроамериканец в истории: кто из демократов может стать спикером Палаты представителей

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально заявил о намерении занять пост спикера. В случае избрания он станет первым афроамериканцем на посту спикера в истории США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на письмо Джеффриса к однопартийцам.

Как Джеффрис обратился к однопартийцам?

В обращении политик попросил коллег поддержать его кандидатуру.

Он подчеркнул, что демократы должны обеспечить масштабные изменения, которых требуют американцы.

Джеффрис также заявил, что каждый представитель демократического большинства будет играть важную роль в работе Палаты представителей.

Среди главных приоритетов он назвал доступность жизни для американцев, подотчетность власти и защиту американских ценностей.

Некоторые вновь избранные прогрессивные демократы и представители округов, где традиционно побеждают республиканцы, пока не выразили готовности поддержать Джеффриса. В то же время серьезной конкуренции за пост спикера для него не прогнозируют.

Убедительная победа демократов на выборах в Палату представителей также должна укрепить позиции Джеффриса и снизить вероятность внутреннего сопротивления среди однопартийцев.

Также без соперничества могут быть избраны другие представители руководства Демократической партии в Палате представителей:

Кэтрин Кларк из Массачусетса может стать лидером большинства вместо заместителя лидера меньшинства;

Пит Агилар из Калифорнии может занять пост заместителя лидера большинства;

Тед Лиу из Калифорнии может возглавить фракцию демократов;

Джо Негусе из Колорадо может стать заместителем спикера.

Что известно о Джеффрисе?

Джеффрис родом из Бруклина. В Конгресс он пришел в 2013 году, ранее работал юристом и занимался местной политикой в Нью-Йорке.

В 2018 году его избрали председателем фракции демократов в Палате представителей.

После промежуточных выборов 2022 года он стал лидером демократического меньшинства в Палате представителей.

56-летнего политика считают умеренным демократом. В интервью изданию The Atlantic в 2021 году он заявил, что никогда не поддержит радикальный левый демократический социализм.

Напомним, нынешним спикером Палаты представителей является Майк Джонсон.

Изначально предполагалось, что он может стать лидером республиканского меньшинства в Палате представителей, однако Джонсон уже заявил, что не будет баллотироваться на эту должность.

Среди возможных кандидатов на эту роль называют другого республиканца из штата Луизиана – нынешнего лидера республиканского большинства Стива Скелиза.

Он обнародовал пятистраничное письмо, в котором подтвердил намерение бороться за эту должность.

Скелиз признал, что следующий созыв Конгресса будет сложным, но подчеркнул, что у республиканцев все еще есть возможности влиять на ситуацию.