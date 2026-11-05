Перший афроамериканець в історії: хто з демократів може стати спікером Палати представників

Про це повідомляє Axios із посиланням на лист Джеффріса до однопартійців.

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Як Джеффріс звернувся до однопартійців?

У зверненні політик попросив колег підтримати його кандидатуру.

Він наголосив, що демократи мають забезпечити масштабні зміни, яких вимагають американці.

Джеффріс також заявив, що кожен представник демократичної більшості матиме важливу роль у роботі Палати представників.

Серед головних пріоритетів він назвав доступність життя для американців, підзвітність влади та захист американських цінностей.

Окремі новообрані прогресивні демократи та представники округів, де традиційно перемагають республіканці, поки не висловили готовності підтримати Джеффріса. Водночас серйозної конкуренції за посаду спікера для нього не прогнозують.

Переконлива перемога демократів на виборах до Палати представників також має зміцнити позиції Джеффріса та зменшити ймовірність внутрішнього спротиву серед однопартійців.

Також без суперництва можуть обрати інших представників керівництва Демократичної партії в Палаті представників:

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Кетрін Кларк із Массачусетсу може стати лідеркою більшості замість заступниці лідера меншості;

Піт Агілар із Каліфорнії може обійняти посаду заступника лідера більшості;

Тед Ліу з Каліфорнії може очолити фракцію демократів;

Джо Негусе з Колорадо може стати заступником спікера.

Що відомо про Джеффріса?

Джеффріс родом із Брукліна. До Конгресу він прийшов у 2013 році, раніше працював юристом і займався місцевою політикою в Нью-Йорку.

У 2018 році його обрали головою фракції демократів у Палаті представників.

Після проміжних виборів 2022 року він став лідером демократичної меншості у Палаті представників.

56-річного політика вважають поміркованим демократом. В інтерв'ю виданню The Atlantic у 2021 році він заявив, що ніколи не підтримає радикальний лівий демократичний соціалізм.

Нагадаємо, нинішнім спікером Палати представників є Майк Джонсон.

Спочатку припускали, що він може стати лідером республіканської меншості в Палаті представників, однак Джонсон уже заявив, що не балотуватиметься на цю посаду.

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Серед можливих кандидатів на цю роль називають іншого республіканця зі штату Луїзіана – нинішнього лідера республіканської більшості Стіва Скеліза.

Він оприлюднив п'ятисторінковий лист, у якому підтвердив намір боротися за посаду.

Скеліз визнав, що наступне скликання Конгресу буде складним, але наголосив, що республіканці все ще мають можливості впливати на ситуацію.