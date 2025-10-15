"Война должна закончиться": Пит Хэгсет пригрозил последствиями для России
- Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что США вместе с союзниками будут принимать необходимые шаги, если Россия не прекратит боевые действия.
- Гегсет подчеркнул, что "смертоносные силы НАТО" и украинская армия являются важными сдерживающими факторами российской агрессии.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что России посылают четкий сигнал – время прекратить войну. Если Кремль продолжит боевые действия, США вместе с союзниками предпримут необходимые шаги.
Об этом глава Пентагона заявил на открытии очередного "Рамштайна" в среду, 15 октября, сообщает 24 Канал.
Читайте также Глава Пентагона заявил, что Украину ждет "огневая мощь" от НАТО: будет ли она включать Tomahawk
На какие шаги могут пойти Соединенные Штаты?
По словам Пита Гегсета, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками предпримут необходимые шаги, чтобы навязать России еще большие расходы за агрессию.
Если нам придется пойти на этот шаг, военное ведомство США готово сделать свой вклад так, как могут сделать только Соединенные Штаты,
– подчеркнул он.
Чиновник также отметил, что "смертоносные силы НАТО" и надежная украинская армия являются самыми эффективными сдерживающими факторами российской агрессии.
По его словам, под руководством президента Трампа и союзников Соединенные Штаты собираются положить конец войне в Украине.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
14 октября Дональд Трамп заявил, что США имеют большие запасы ракет Tomahawk. Американский лидер отметил, что Украина просит это вооружение, но не уточнил, какой ответ он предоставит Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 17 октября. В Вашингтоне Украина намерена обсудить с США поставку систем Patriot и дальнобойных ракет Tomahawk для укрепления обороноспособности.
Ранее на возможные поставки Украине ракет Tomahawk уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос вызывает "особое беспокойство".