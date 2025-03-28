Хорватия ни при каких условиях не отправит своих военных в Украину, – президент

Президент Хорватии Зоран Миланович высказался относительно отправки военных в Украину. По его мнению, ни один хорватский солдат не должен оказаться в Украине.

Зоран Миланович сделал это заявление на фоне пребывания премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париже. Там обсуждали перспективы формирования европейского военного контингента в Украине как гарантии безопасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Хорватия не отправит войска в Украину

Президент Хорватии выразил категорический отказ от отправки военных в Украину. Он отметил, что ее солдаты при любых условиях не будут участвовать в формировании военного контингента в Украине.

Ни один хорватский солдат не поедет в Украину ни при каких договоренностях,

– заявил президент.

В издании отметили, что Зорана Милановича переизбрали в январе этого года. С тех пор он часто получает критику за свои политические взгляды.

Что другие страны Европы думают об отправке своих солдат в Украину

Европейские союзники хотят предоставить Украине мощные гарантии безопасности на фоне постоянных разговоров о мирных переговорах с Россией. Сейчас идет обсуждение возможного миротворческого контингента в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон является первопроходцем этой идеи. Он активно высказывается о возможности пребывания иностранных войск в Украине. Великобритания и Швеция также готовы осуществить такой шаг.

Не планируют участвовать в проекте Норвегия, Болгария, Италия и другие страны Европы.