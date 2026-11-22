В российском Балтийске 22 ноября раздались взрывы, а возле базы флота дважды прозвучала тревога. Иван Тимочко заявил, что этими провокациями Москва стремится приучить страны Балтии к стрельбе перед возможной операцией.

Об этом председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, подобные инциденты на главной базе Балтийского флота могут быть спланированной разведкой боем, с помощью которой враг проверяет бдительность европейских соседей.

Атака дронов и реакция Литвы

Местные российские власти сначала пытались заверить население, что тревога была учебной, а ее причиной якобы стал ложный сигнал со стороны Литвы. Впрочем, менее чем через час сирены завыли снова, а жители Балтийска сообщили об атаке беспилотников, взрывах недалеко от порта и работе противовоздушной обороны. В Литве официально отвергли обвинения и опровергли любую причастность к событиям в Калининградской области.

Иван Тимочко о причинах инцидента и скрытых намерениях врага: видео

Опасная ловушка для соседей

Военный убежден, что агрессор пытается прощупать реакцию стран региона перед возможными дальнейшими шагами.

Более всего я склонен думать, что россияне хотят приучить балтийские страны к обстрелам в этом море. Когда ты хочешь провести какую-то военную операцию, особенно когда это касается морских границ или портовой инфраструктуры, стоит задача подавить их потенциал – не только портов, но и судов, находящихся в море: как торговых, так и военных одновременно,

– отметил эксперт.

Он призвал государства региона проявлять максимальную осторожность, чтобы не попасть в заранее подготовленную агрессором ловушку.

Странам Балтии, а также Финляндии, Дании и Швеции нужно быть очень осторожными. Чтобы не повторилась басня о волке: когда Россия один раз начнет стрелять, второй раз начнет стрелять, потом скажет, что это ошибка, а в третий раз начнет локальную военную операцию. К провокациям россияне готовятся однозначно,

– подчеркнул военный.

Угроза теневому флоту Москвы

Также он обратил внимание на экономическое значение региона для Москвы. Балтийское море является критически важным хабом для теневого экспорта российской нефти с участием фирм-прокладок и посредников. Если Кремль сознательно подвергает этот бизнес риску, его планы могут быть гораздо опаснее.

Если россияне готовы этим рисковать, то, скорее всего, они действительно планируют что-то большее. Такой короткой перестрелкой они стремились проанализировать ситуацию в Балтийском море: кто как себя поведет, с какой скоростью и кто начнет перестраивать собственную инфраструктуру. В любом случае эта история будет тянуться долго,

– подытожил Иван Тимочко.

К слову, 21 ноября в Калининграде уже про раздавались сирены тревоги, после того как дроны провели атаку против грузового судна "Спарта 2" в Финском заливе. Поврежденное судно тогда занесло в территориальные воды Финляндии, а вскоре российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.