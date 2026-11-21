В Калининграде объявили воздушную тревогу / Getty Images
В российском Калининграде 21 ноября неожиданно раздались сигналы воздушной тревоги. Местные жители призвали срочно перейти в безопасные места.
Как сообщают российские СМИ, в Калининграде сработала система оповещения населения.
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Почему в Калининграде завыли сирены?
Жителей Калининградской области призвали пройти к укрытиям. Кроме того, людям поступило сообщение от операторов о том, что "мобильный интернет может быть временно ограничен в целях безопасности".
Также в аэропорту Храброво в Калининграде ввели временные ограничения.
Впоследствии губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что в Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность".
По его словам, "она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы".
Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен
Тем временем мониторинговые каналы сообщают об атаке дронов на Балтийск. Это город в Калининградской области России. Оно расположено на берегу Балтийского пролива, соединяющего Калининградский залив с Балтийским морем.
Отмечается, что в Балтийске раздаются взрывы, там работает местная ПВО.
Телеграмма-канал Supernova+ сообщает о прилете.
Заметим, что сирена в Калининградской области раздалась на фоне инцидента в Финском заливе. Там утром два дрона атаковали грузовое судно Sparta II, направлявшееся непосредственно в Калининград.
Напомним, атакованное в Финском заливе судно Sparta II ранее неоднократно привлекалось Министерством обороны России для перевозки военной техники и находится под международными санкциями.
Через несколько часов после удара по судну российский вертолет, вероятно, нарушил финское воздушное пространство, залетев более чем на четыре километра вглубь территории вблизи города Ловийса.
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