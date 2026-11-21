В Финляндии расследуют возможное нарушение воздушного пространства российским вертолетом / Иллюстративное фото
В субботу, 21 ноября, российский вертолет, возможно, нарушил воздушное пространство Финляндии. Это произошло через несколько часов после атаки беспилотника на российское грузовое судно в Балтийском море.
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии, пишет Le Monde.
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Залетал ли российский вертолет в Финляндию?
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предположил, что российский вертолет мог залететь на территорию страны для участия в спасательной операции или наблюдения за поврежденным судном в Финском заливе.
По данным министерства, вертолет залетел на 4,1 километра вглубь воздушного пространства Финляндии вблизи города Ловийса.
Напомним, 21 ноября в Финском заливе беспилотники провели атаку на российское грузовое судно Sparta II. В результате удара корабль получил повреждения, на его борту вспыхнул пожар. Впоследствии судно оказалось в территориальных водах Финляндии.
После инцидента финские военные вновь ввели временные ограничения на полеты и судоходство в восточной части Финского залива.
По данным Главного управления разведки Украины, после начала полномасштабного вторжения Sparta II неоднократно перевозила военную технику и оружие.
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