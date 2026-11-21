Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии, пишет Le Monde.

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Залетал ли российский вертолет в Финляндию?

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предположил, что российский вертолет мог залететь на территорию страны для участия в спасательной операции или наблюдения за поврежденным судном в Финском заливе.

По данным министерства, вертолет залетел на 4,1 километра вглубь воздушного пространства Финляндии вблизи города Ловийса.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе беспилотники провели атаку на российское грузовое судно Sparta II. В результате удара корабль получил повреждения, на его борту вспыхнул пожар. Впоследствии судно оказалось в территориальных водах Финляндии.

После инцидента финские военные вновь ввели временные ограничения на полеты и судоходство в восточной части Финского залива.

По данным Главного управления разведки Украины, после начала полномасштабного вторжения Sparta II неоднократно перевозила военную технику и оружие.