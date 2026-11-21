Як повідомляють російські ЗМІ, у Калінінграді екстрено спрацювала система оповіщення населення. Офіційні причини ввімкнення сирен місцева влада наразі не оприлюднила.

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Безпілотники вразили вантажний борт у Балтиці

Сирена в Калінінграді залунала на тлі інциденту у Фінській затоці. Там вранці два дрони атакували вантажне судно Sparta II, яке прямувало безпосередньо до Калінінграда. Крім того, під атакою БпЛА перебувала і сусідня Ленінградська область. Тоді влада Росії заявила про перехоплення 80 безпілотників.

Нагадаємо, атаковане у Фінській затоці судно Sparta II раніше неодноразово залучалося Міністерством оборони Росії для перевезення військової техніки та перебуває під міжнародними санкціями.

За кілька годин після удару по судну російський гелікоптер, ймовірно, порушив фінський повітряний простір, залетівши на понад чотири кілометри вглиб території поблизу міста Ловійса.