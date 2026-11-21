Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.

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Що відомо про атаковане російське судно?

Спершу фінська сторона повідомила лише про удар безпілотника по російському торговому судну в міжнародних водах Фінської затоки. Однак згодом керівник проєкту "Чорноморські стратегічні дослідження" Андрій Клименко уточнив, що це Sparta II.

За його словами, Росія використовувала цей корабель для військових операцій, зокрема перевезення вантажів до Сирії та Алжиру.

На "Спарті" клейма нема, де ставити: це розпалювач війни в Сирії, Алжирі, Сахелі– написав експерт.

Які військові вантажі перевозило судно?

За даними Головного управління розвідки України, після початку повномасштабного вторгнення Sparta II неодноразово перевозила військове обладнання. Зокрема, у квітні 2022 року судно зафіксували в Босфорі з військовою технікою на борту.

У серпні того ж року воно доставило із Сирії до Новоросійська зброю, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300. Ймовірно, їх планували використовувати у війні проти України.

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З листопада 2022 року судно перевозило контейнери, рухомий склад і генеральні вантажі на маршруті Усть-Луга – Балтійськ – Калінінград. У липні 2024 року воно відновило роботу на цій лінії під управлінням російської компанії "Оборонлогістика", яка входить до системи військово-будівельного комплексу Міноборони Росії.

Sparta II перебуває під санкціями США з 2022 року. Україна також запровадила обмеження щодо судна у травні 2026 року. Відповідні дані оприлюднені на порталі ГУР.

Як Фінляндія відреагувала на атаку?

Після інциденту фінські військові повторно запровадили тимчасові обмеження для авіації та судноплавства у східній частині Фінської затоки. У Міноборони пояснили, що це запобіжний захід для захисту цивільних і забезпечення роботи служб у разі необхідності протидії безпілотникам.

Фінляндія також поінформувала союзників про подію. До місця інциденту вирушили сили прикордонної охорони, які координували рятувальні заходи та готувалися до можливого реагування на екологічні наслідки пожежі.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у Фінській затоці два безпілотники атакували російське вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда.